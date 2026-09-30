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AUDIOVISUAL Cinema fantástico pernambucano ganha destaque em vitrine internacional no Festival de Sitges Três longas-metragens integram a "Missão Brasil Território Fantástico" no mercado audiovisual espanhol dedicado ao horror, fantasia e ficção científica

O audiovisual pernambucano reafirma sua força no cenário global ao emplacar três projetos de longa-metragem na “Missão Brasil – Território Fantástico”, primeira delegação comercial do País focada no cinema de gênero durante o Sitges Industry.



O espaço de negócios integra o tradicional Sitges – Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, realizado na Espanha e reconhecido globalmente como um dos maiores pontos de encontro para o horror, a ficção científica e a fantasia.

A iniciativa, coordenada por Monica Trigo e Javier Fernandéz através da VDF Connection em parceria com o festival, busca aproximar projetos em desenvolvimento de investidores, agentes de vendas e coprodutores do mercado europeu.



A delegação brasileira ganha relevância com a participação ativa de Pernambuco, cujas produções apostam em uma fusão entre suspense, horror, crítica social e folclore regional na busca por captar os recursos financeiros que viabilizarão o início das filmagens através de reuniões de negócios individuais.

Seleção pernambucana

A seleção destaca três obras da cinematografia de Pernambuco. Em “Os Canibais” (The Cannibals), com direção e roteiro de Barbara Cunha e produção da Coentro Produções, o público acompanha um thriller psicológico inspirado em um crime real brasileiro do século XX, focado em um triângulo amoroso canibal investigado pela policial Olívia.

Já "Inferno Adentro” (Abandon All Hope), assinado por Daniel Bandeira na direção e roteiro com produção da Símio Filmes e Yellow Bricks, propõe uma adaptação visceral de “O Inferno de Dante Alighieri” ambientada em um Brasil teocrático, onde um ex-policial e uma professora lutam para salvar uma criança.

A iniciativa conta ainda com o longa “Carniça” (Carrion), dirigido por Renata Pinheiro com roteiro assinado por ela ao lado de André Pereira e Jaqueline Souza e produzido pela Lupa Filmes, adapta a HQ de Shiko para contar a história de uma mulher que ganha uma nova vida após um pacto e parte em uma jornada fantástica de vingança contra um bando de cangaceiros pelo Sertão.

O Sitges Industry de 2026 será realizado de 8 a 18 de outubro e integra à 59ª edição do Sitges – Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.

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