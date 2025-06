A- A+

cinema Cinema religioso ganha força: bilheteria em dez anos é superior a R$ 470 milhões O campeão de bilheteria no mundo também se enquadra no cinema cristão. Trata-se de "A paixão de Cristo", que faturou nada menos do que o equivalente a R$ 3,3 bilhões

Os dados revelados este mês pelo IBGE sobre religião no país talvez expliquem um fenômeno que vem chamando atenção nas salas de cinema no Brasil. Segundo o censo, 83,5% da população se declara católica ou evangélica. Potente segmento do mercado, o chamado cinema cristão ganha força. De acordo com a distribuidora Heaven Content, sua agência 360 WayUp já lançou mais de 40 títulos que levaram cerca de 40 milhões de pessoas aos cinemas brasileiros nos últimos dez anos, com bilheteria superior a R$ 470 milhões.

Com estreia marcada para o dia 17 de julho, “A Visão” se junta a essa lista. A obra conta a trajetória real de Ming Wang, um prodígio chinês que se torna cirurgião oftalmologista pioneiro nos Estados Unidos e restaura a visão de uma órfã que ficou cega por causa da madrasta.





- Estamos vivendo a terceira onda do cinema cristão. Entre 2008 e 2014, enfrentamos a primeira fase, marcada por ganhar a confiança dos exibidores, já que os cinemas não acreditavam que um filme cristão poderia atrair público. A partir de 2015, teve início a segunda onda, com resultados surpreendentes nas bilheterias. Foi quando o cinema cristão se consolidou nas salas, com distribuidores, exibidores e público caminhando juntos. O fim de 2024 marca o início da terceira onda: a fase da produção nacional com investimento e qualidade - analisa Ygor Siqueira, CEO da Heaven Content e 360 WayUp.

Um exemplo desse sucesso é “Extraordinário”, que vai além do entretenimento convencional ao falar de empatia e aceitação. O filme é sobre Auggie Pullman, menino que tem uma rara síndrome genética que provoca deformações faciais. Emocionante e inspiradora, a história reuniu mais de 6,5 milhões de pessoas aos cinemas brasileiros. Já “A Cabana”, com 5 milhões de espectadores, gira em torno de um homem que, após uma perda trágica, recebe uma carta misteriosa com um convite para visitar uma cabana. Lá, encontra três figuras que representam Deus, Jesus e o Espírito Santo.

O campeão de bilheteria no mundo também se enquadra no cinema cristão. Trata-se de “A paixão de Cristo”, que faturou nada menos do que o equivalente a R$ 3,3 bilhões. A obra do diretor Mel Gibson recebeu três indicações ao Oscar (maquiagem, fotografia e trilha sonora original) e este ano começará a ganhar uma sequência.

Veja também