CINEMA SÃO LUIZ Cinema São Luiz pode ser reaberto ao público em seis meses Prazo estimado diz respeito à conclusão da etapa do restauro do forro de gesso do cinema

O Cinema São Luiz poderá ser reaberto ao público em pelo menos seis meses, de acordo com andamento dos serviços de reparos do espaço que ingressou na etapa do restauro do forro de gesso.



De acordo com o diretor de Obras e Projetos Especiais da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), Frederico Almeida, a etapa de restauração do forro "permitirá a reabertura do cinema o mais breve possível".



O prazo estimado para conclusão do restauro é de seis meses. Após esta etapa, a sala estará pronta para receber o público. "O restauro vai tirar o perigo, motivo de a sala estar interditada, e vamos conseguir fazer projeções", acrescentou o diretor.





Visita técnica

Representantes da empresa contratada para reparos no São Luiz - cinema de rua do Recife, localizado na Rua da Aurora e aberto na década de 1950 - estiveram no local para os primeiros testes com os equipamentos empregados na análise técnica de restauração.



Estiveram na visita Antonio Sarasá, conservador e restaurador do Estúdio Sarasá; a arquiteta Magda Rosa, coordenadora; e Matheus Almeida, gestor do Patrimônio Cultural da obra - todos recebidos por Frederico Almeida, que ressaltou também sobre melhorias de acessibilidade, instalação de elevador e banheiros acessíveis no cinema.



"Isso deve acontecer também com recursos da Lei Paulo Gustavo (LPG), que está financiando esta obra. Conseguimos contratar uma empresa capaz, que veio devidamente equipada para fazer o melhor possível para este forro. Tivemos um grande êxito com essa licitação. A partir de agora temos um prazo de seis meses para a conclusão da obra", pontuou Frederico.

Fases da obra

De acordo com Sarasá, a obra no São Luiz está dividida em duas partes. A primeira inclui questões de limpeza e higienização das pinturas que permaneceram no espaço.



A busca por formas de reproduzir o material em gesso em sua forma original, completa a segunda fase.



"O restauro agrega valor histórico e cultural. Além da forma vamos buscar e divulgar os valores simbólicos que tem o Cine São Luiz", ressaltou o restaurador.



