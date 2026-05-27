"Também Se Chamavam Sonhos": filme recifense ganha exibição no São Luiz neste domingo (31)
Sessão, gratuita, acontece antes do Festival Internacional Rio LGBTQIA+, realizado no Rio, em Julho
Amizade, juventude e pertencimento são motes do roteiro de "Também Se Chamavam Sonhos", documentário recifense que será exibido gratuitamente no Cinema São Luiz, neste domingo (31), às 14h - uma prévia antes do Festival Internacional de Cinema Rio LGBTQIA+, no Rio de Janeiro, em julho.
Idealizado e dirigido pelo designer Carlos Pontes, o filme nasce como Trabalho de Conclusão de Curso em Design pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e se expande para além da academia como um gesto coletivo de criação e afeto.
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“Estou muito feliz em ver os caminhos que ‘Também se Chamavam Sonhos’ vem percorrendo. O filme nasceu de uma produção completamente acadêmica, independente e realizada sem orçamento, movida principalmente pelo desejo de eternizar nossas memórias", conta o diretor que fala, ainda sobre o documentário no Festival no Rio.
"Ver o filme ocupar espaços tão simbólicos como o Cinema São Luiz e integrar a programação do Festival Internacional Rio LGBTQIA+ é muito emocionante, porque reafirma a força do cinema feito coletivamente e cria novas possibilidades de seguir inspirando jovens cineastas como eu”.
Sobre o filme
A obra acompanha a trajetória de cinco amigos, Fábio Queiroz, Evandro Filho, Roberto Andrade, Vitor Goes e o próprio diretor, que se reencontram diante da câmera para revisitar suas histórias, seus sonhos e as transformações que atravessam suas vidas.
Entre conversas, performances e registros do cotidiano, o filme se constrói como uma carta visual, onde o íntimo se torna partilhável e a memória se transforma em linguagem.
Com abordagem que mistura o documental, o performativo e o experimental, o projeto se destaca pela direção de arte participativa, com os próprios personagens colaborando ativamente na construção estética do filme.
Painéis semânticos, experimentações visuais e processos colaborativos orientam a criação de figurinos, cores e atmosferas, aproximando o design da prática cinematográfica.
Entre os dias 2 e 8 de julho, durante a 15ª edição do Festival Internacional de Cinema Rio LGBTQIA+“Também se Chamavam Sonhos” parte para circulação nacional, integrando a agenda de um dos mais importantes festivais do País.
SERVIÇO
Exibição do documentário “Também Se Chamavam Sonhos”
Quando: Domingo, 31 de maio, às 14h
Onde: Cinema São Luiz - Rua da Aurora, 175, Boa Vista, Recife
Acesso gratuito
Informações: @ccacareco