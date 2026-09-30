A- A+

Recife Cinema São Luiz estreia novo projetor a laser 4k e nova tela nesta quinta-feira (1º) Atualização tecnológica será apresentada em sessão de "A Odisseia", novo filme de Christopher Nolan

O Cinema São Luiz anuncia uma nova fase da sua história nesta quinta-feira (1º): a estreia de um novo sistema de projeção a laser 4k e uma nova tela. A primeira sessão com a atualização tecnológica será a exibição de “A Odisseia”, novo filme do diretor vencedor do Oscar Christopher Nolan, protagonizado por Matt Damon, Robert Pattinson, Tom Holland, Anne Hathaway e Zendaya, às 18h30.

As novidades fazem parte de um conjunto de ações que vem transformando o São Luiz em um espaço dedicado à difusão, formação e preservação do audiovisual, e acontecem em um momento de ampliação da atuação do equipamento cultural.

Em julho deste ano, o cinema gerido pelo Governo de Pernambuco através da Fundação de Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), passou a funcionar regularmente de quarta a domingo com uma agenda que reúne produções pernambucanas, nacionais e internacionais, assim como sessões educativas, debates, mostras e filmes inéditos.

“A modernização do Cinema São Luiz integra a política de preservação estadual que entende que zelar pelo patrimônio também é garantir que ele siga sendo atualizado. A chegada desse novo equipamento amplia as possibilidades da sala e reafirma o compromisso do Estado com a democratização do acesso à cultura e fortalecimento do acesso às políticas públicas de audiovisual”, destaca a presidente da Fundarpe, Renata Borba.

Atualização

O novo projetor laser 4k apresenta tecnologia de última geração que proporciona maior definição, brilho, contraste e estabilidade da imagem. A atualização acompanha também a substituição da antiga tela de tecido por tecnologia mais avançada, que contribui para a qualidade da projeção e melhor experiência na sala.

Projetor do São Luiz | Foto: Fudarpe/Divulgação

A nova tela possui características que favorecem a passagem do som por sua superfície, permitindo que o áudio produzido pelas caixas posicionadas atrás dela chegue ao público com maior clareza e fidelidade.

Nova tela do cinema São Luiz | Foto: Fundarpe/Divulgação

Segundo a Fundarpe, a escolha de “A Odisseia” para inaugurar os novos equipamentos estabelece uma conexão direta com a proposta de oferecer ao público uma experiência cinematográfica completa. Os ingressos custam R$10 (inteira) e R$ 5 (meia) e podem ser comprados no site ou na bilheteria do cinema, uma hora antes do filme.

Veja também