Cinema São Luiz exibe documentário sobre resistência da comunidade Santana, neste sábado (4)
Sessão gratuita será neste sábado (4), às 14h, e denuncia impactos sociais e afetivos causados por projeto da construção de uma ponte na região
O documentário “Estórias que se atravessam – O rio Capibaribe e a comunidade Santana”, dirigido por Rosely Bezerra e Mariana Rodrigues, em colaboração com Mariana Vasconcelos, será exibido neste sábado (4), às 14h, no Cinema São Luiz, em sessão gratuita, no mesmo dia do encerramento da Periférica Mostra de Cinema, que ocupa o São Luiz a partir das 16h, ambos com entrada gratuita.
O filme dá voz aos moradores de Santana, bairro fundado no século 19 e historicamente marcado por lutas contra a especulação imobiliária e pela preservação de sua identidade cultural.
O documentário nasceu de um processo pedagógico conduzido pela professora Rosely Bezerra, mestranda em Ensino de História e Cultura Regional na UFRPE, junto às fotógrafas e cinegrafistas Mariana Rodrigues e Mariana Vasconcelos, em diálogo com as crianças da comunidade.
A partir da oralidade e da escuta, a obra reconstrói memórias, afetos e relações com o Rio Capibaribe, revelando como a cultura e a identidade local resistem às pressões externas. Narrado pelas próprias crianças e moradores, “Estórias que se atravessam” não apenas documenta o passado e o presente do bairro, mas se torna um manifesto por pertencimento e pelo direito de contar e viver as próprias histórias em um território constantemente ameaçado pela lógica da cidade excludente.
Ficha técnica – Estórias que se atravessam
Direção e roteiro: Rosely Bezerra / Mariana Rodrigues e Mariana Vasconcelos
Produção: Rosely Bezerra
Montagem: Mariana Rodrigues
Captação de som e imagem: Mariana Vasconcelos / Mariana Rodrigues
Participantes: Anderson Jacinto, Antônio Albuquerque, Anísio Silva, Arlinda Gomes, Brenda Yasmin Bonfim, David Lucas Gomes, Eunice Albuquerque, Luiz Valério Soares, Manoel Soares da Silva, Maria Elisa Gomes, Maria das Graças Gomes, Maria Klara Brandão, Nazilde da Silva, Pedro Vinicius Guerra, Tânia Tavares, Rosineide Bezerra, Zuleide Sobral
Músicas: Lonesome Journey – Keys Of Moon / Baião Forró Loop
Ano de produção: 2022
SERVIÇO:
Exibição do documentário "Estórias que se atravessam – O Rio Capibaribe e a comunidade Santana"
Quando: Sábado, 4 de outubro, às 14h
Onde: Cinema São Luiz – Rua da Aurora, Recife/PE
Entrada gratuita
