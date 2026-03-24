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ERUDITO CONTEMPORÂNEO Cinema São Luiz recebe première do filme-concerto "TORÓ", de Vitor Araújo e Metropole Orkest Registro será exibido no Recife depois de sessão em São Paulo; registro ao vivo ganha versão em álbum no início de abril

Após sessão realizada nesta segunda (23), em São Paulo (SP), o filme-concerto “TORÓ” desembarca no Recife para uma exibição especial no Cinema São Luiz.

A apresentação na cidade natal do pianista Vitor Araújo reforça o caráter simbólico do projeto, que conecta referências musicais nordestinas a um circuito internacional de prestígio.

Com cerca de uma hora de duração, a obra registra o encontro do artista com a Metropole Orkest, apresentado em noite única durante o Holland Festival, em Amsterdã.

O concerto, que teve ingressos esgotados, reuniu ainda percussionistas ligados a tradições de terreiro e foi conduzido pelo maestro Jacomo Bairos.

O filme aposta em uma linguagem visual que privilegia a proximidade com os músicos, com imagens em preto e branco e enquadramentos fechados que revelam detalhes da execução instrumental.

A abordagem intensifica a experiência sensorial da apresentação, marcada por contrastes entre a força das percussões e a densidade das cordas orquestrais, além do diálogo entre práticas tradicionais e escrita contemporânea.

Além da exibição nas telas, o projeto terá desdobramento no formato fonográfico: o registro do concerto será lançado como álbum no dia 8 de abril, ampliando o alcance da colaboração, com a experiência sonora circulando para além do cinema.

A passagem pelo São Luiz também dialoga com o momento recente da sala recifense, que voltou ao circuito internacional ao aparecer no longa "O Agente Secreto".

SERVIÇO

Première do filme-concerto "TORÓ", de Vitor e Araújo e Metropole Orkest

Quando: Sábado (28), às 18h

Onde: Cinema São Luiz - Rua da Aurora, 175, Boa Vista - Recife-PE

Ingressos gratuitos - com distribuição na bilheteria do São Luiz, no dia do evento

Instagram: @vitoraraujo.b / @cinemasaoluizpe

*Com informações da assessoria

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