AUDIOVISUAL Cinema São Luiz: Governo inicia licitação para nova etapa da reforma Restauração do forro policromado do cinema, integra aviso de licitação publicado pelo Governo o Estado

Visando cumprir uma nova etapa da reforma do Cinema São Luiz, Centro do Recife, o Governo do Estado deu início a aviso de licitação para processo de tomada de preços, tendo em vista contratação de empresa especializada em restauração e conservação para execução da obra.

Por meio da Secretaria de Administração (SAD-PE), o ato foi publicado neste sábado (18), no Diário Oficial do Estado. A partir da homologação e contratação da empresa vencedora do certame, a previsão é de que os serviços sejam concluídos em até seis meses.





De acordo com a presidente da Fundarpe, Renata Borba, a restauração do forro policromado do cinema é etapa primordial "que permitirá, além da recuperação, a reabertura da sala para o público". "Também está em fase de conclusão o reparo da cobertura, obra que demandou o investimento de R$ 106.308,53", afirmou a gestora.

Requalificação Geral do Cinema São Luiz

Uma nova licitação será aberta para requalificação do espaço, em fase que inclui implementação de recursos de acessibilidade e de proteção e combate a incêndio.



Aquisição de novos aparelhos para o sistema de audiovisual, a exemplo de equipamentos de som e projeção também integram a requalificação geral do São Luiz.



