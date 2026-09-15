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CINEMA Premiado em Gramado, curta pernambucano "Graxa e o Zepelim" ganha sessão gratuita no Cinema São Luiz A produção será exibida nesta quinta-feira (17), com debate com a equipe e festa no Terra Café

O Cinema São Luiz recebe nesta quinta-feira (17), às 19h, uma sessão gratuita de “Graxa e o Zepelim”, curta-metragem pernambucano premiado no 54º Festival de Cinema de Gramado. A produção venceu o prêmio de Melhor Trilha Musical na edição deste ano. Após a sessão, haverá um bate-papo com a equipe e o elenco do filme.

Com direção e fotografia de Camilo Soares, que também assina o roteiro ao lado de Angelo de Souza, o “Graxa e o Zepelim” é uma combinação de documentário, musical e ficção científica para contar a história do roqueiro recifense (Graxa) a partir da passagem do zepelim pelo bairro do Jiquiá, no Recife.

A produção parte desse episódio histórico para abordar questões relacionadas à periferia e às expectativas de desenvolvimento e futuro que atravessam o bairro e a cidade. A sessão tem entrada gratuita e classificação livre.

Fuá do Zé Pelim

Depois da exibição, a programação continua no Terra Café, a partir das 21h, com a festa “Fuá do Zé Pelim”. A noite terá discotecagem dos DJs Flavão e Carlota e um pocket show do músico Graxa.

Mais sobre o diretor

Nascido em Recife, Camilo Soares é formado em Jornalismo na Universidade Federal de Pernambuco e em Cinematografia pela Esra (École Supérieure de Réalisation Audiovisuelle), em Paris, França, país onde fez igualmente pós-graduação (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne).

Ele leciona no curso de Cinema e Audiovisual da UFPE desde 2009, e colaborou em diversos projetos como diretor de fotografia, como "King Kong en Asunción" (longa-metragem de ficção de Camilo Cavalcante), "Beco" (documentário de Camilo Cavalcante) e "Encruzilhada dos Trilhos" (ficção de Wilson Freire), sendo também diretor de curtas documentais e ficcionais. Hoje, integra a Senda Filmes e o coletivo de fotografia Caminhando pela Rua de Imagens Abstratas (Cria).

SERVIÇO

Exibição de ''Graxa e o Zepelim''

Quando: quinta-feira (17), às 19h

Onde: Cinema São Luiz - Rua da Aurora, 175, Boa Vista, Recife

Entrada gratuita



Festa ''Fuá do Zé Pelim''

Quando: quinta-feira (17), às 21h

Onde: Terra Café - Rua Bispo Cardoso Ayres, 467, Boa Vista, Recife

Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla

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