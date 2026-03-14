A- A+

OSCAR 2026 Cinema São Luiz distribui ingressos para exibição do Oscar neste domingo (14); saiba como será Foram distribuídos 500 ingressos para a celebração da premiação

A distribuição dos ingressos para a celebração ao Oscar, que ocorrerá neste domingo (15), aconteceu em clima de celebração na manhã deste sábado (14), com apresentação de uma orquestra em frente ao prédio do Cinema São Luiz.

O espaço, que também serviu de locação para o filme O Agente Secreto, disponibilizou 500 ingressos para a celebração que tem início às 18h30, de acordo com o curador do Cinema São Luiz, Pedro Severien.

“O mais importante desse momento, eu acho que é a gente assistir juntos, porque é um momento histórico, independente da gente trazer troféu ou não, o que está sendo feito é um impacto no imaginário social, tanto local, nacional, quanto mundial, de um filme que fala de afeto, fala de resistência, fala de um olhar para a cidade, que deseja esse encontro democrático”, contou o curador.

Além da exibição na sala histórica do cinema, a Rua da Aurora será transformada, a partir das 18h30, em um grande tapete vermelho em frente ao prédio do Cinema São Luiz, onde um telão exibirá a cerimônia aberta ao público.

Pedro Severien conta que São Luiz fará "festa democrática" para o Oscar 2026. | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco.

Segundo Pedro Severien, a proposta é transformar a noite em uma celebração democrática, com estrutura montada na área externa do cinema, incluindo barracas de alimentação e banheiros públicos para atender ao público.

Tácio, fotógrafo, garantiu o primeiro lugar da fila às 4h30 da manhã, para não ter risco de perder a festa dentro de um, literalmente, cenário de filme. “A expectativa é de ver um filme rodado aqui em Recife que conta muito da nossa história do Brasil”, relatou o primeiro lugar da fila.

Jackson Patriota, poeta, chegou ainda mais cedo: entrou na fila por volta das 18h30 da sexta-feira (13). Por orientação do segurança do Cinema São Luiz, ele voltou para casa por questões de segurança, mas retornou na madrugada e garantiu o segundo lugar na fila, ao lado de Tácio, às 4h55.“Eu sou o segundo lugar e estou feliz. viva o Oscar, viva o Agente Secreto, Viva Kleber Mendonça, viva Wagner Moura. Regime Militar nunca mais”, exclamou o poeta.

Jackson Patriota, segundo a retirar ingresso para exibição do Oscar no cinema São Luiz neste domingo (15). | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco.

A premiação ocorrerá diretamente do Dolby Theatre, em Los Angeles, nos Estados Unidos, onde a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anuncia os vencedores da maior premiação do cinema mundial.



Concorrente ao Oscar, O Agente Secreto mobilizou a cidade para celebrar a possível premiação em 4 categorias: Melhor Filme; Melhor Filme Internacional; Melhor Direção de Elenco e Melhor Ator.



Na Região Metropolitana, recifenses se reúnem em diversos pontos da cidade para torcer pelo filme. Confira onde assistir ao Oscar no Recife, cidade em que o filme tem maioria das locações.



Aos mais caseiros, no Brasil, a premiação é transmitida também ao vivo na TV Globo, no canal pago TNT e na plataforma de streaming HBO Max.



Outro brasileiro na disputa do Oscar 2026 é o paulistano Adolpho Veloso, indicado na categoria de Melhor Direção de Fotografia por “Sonhos de Trem”, longa do cineasta norte-americano Clint Bentley, lançado pela Netflix.

Confira a lista completa das categorias que participam brasileiros:

Melhor Filme

"Bugonia"

"F1"

"Frankenstein"

"Hamnet: A Vida Antes de Hamlet"

"Marty Supreme"

"Uma Batalha Após a Outra"

"O Agente Secreto"

"Valor Sentimental"

"Pecadores"

"Sonhos de Trem"

Melhor Filme Internacional

"O Agente Secreto", Brasil

"Foi Apenas um Acidente", França

"Valor Sentimental", Noruega

"Sirat", Espanha

"A Voz de Hind Rajab", Tunísia

Melhor Direção de Elenco

"Hamnet: A Vida Antes de Hamlet"

"Marty Supreme"

"Uma Batalha Após a Outra"

"O Agente Secreto"

"Pecadores"

Melhor Ator

Timothée Chalamet, "Marty Supreme"

Leonardo DiCaprio, "Uma Batalha Após a Outra"

Ethan Hawke, "Blue Moon"

Michael B. Jordan, "Pecadores"

Wagner Moura, "O Agente Secreto"



Melhor Fotografia

"Frankenstein", Dan Laustsen

"Marty Supreme", Darius Khondji

"Uma Batalha Após a Outra", Michael Bauman

"Pecadores", Autumn Durald Arkapaw

"Sonhos de Trem", Adolpho Veloso

Veja também