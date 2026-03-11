Ingressos para assistir à transmissão do Oscar no Cinema São Luiz serão distribuídos no sábado (14)
Anúncio dos vencedores da premiação será exibido dentro do cinema e em um telão instalado na Rua da Aurora
O Cinema São Luiz revelou novas informações sobre a festa em celebração ao Oscar neste domingo (15). A sala de cinema histórica, que serviu de locação para “O Agente Secreto”, exibirá a cerimônia de premiação ao vivo, garantindo a torcida pelo filme brasileiro em grande estilo.
A transmissão do evento será exibida dentro e fora do cinema, a partir das 21h. Na área externa, a Rua da Aurora se transforma em um grande tapete vermelho, permanecendo aberta apenas para pedestres, com a instalação de um telão gigante.
A festa a céu aberto começa às 18h30, com direito a intervenções artísticas, cenografia inspirada em “O Agente Secreto” e muito frevo. Os bonecos gigantes do diretor Kleber Mendonça Filho e do ator Wagner Moura estarão presentes, desfilando ao som da orquestra da Troça Carnavalesca Pitombeira dos Quatro Cantos.
Leia também
• Kleber Mendonça Filho agradece apoio ao ''O Agente Secreto'' e fala sobre o futuro; veja vídeo
• "O Agente Secreto" conquista prêmios no Satellite Awards às vésperas do Oscar
• Babu comemora indicações de "O Agente Secreto" ao Oscar após deixar o BBB 26: "Saí na hora certa"
Para assistir à cerimônia do Oscar dentro do Cinema São Luiz, é provável que o espectador tenha que enfrentar uma fila considerável. As entradas podem ser retiradas no sábado, a partir das 10h, na bilheteria do equipamento cultural. Será distribuído apenas um ingresso por pessoa.
Programação:
18h30 - Início do evento e abertura para o público
20h - Apresentação da Pitombeira dos Quatro Cantos
21h - Início da transmissão da premiação ao vivo
Ao longo da premiação - Intervenções da orquestra de frevo e desfile dos Bonecos Gigantes de Olinda
*Com informações da assessoria de imprensa.