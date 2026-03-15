Cinema São Luiz recebe o público para ver o Oscar, em noite histórica para o cinema pernambucano
Equipamento cultural foi uma das locações do filme "O Agente Secreto", que concorre em quatro categorias
O Cinema São Luiz já está pronto para receber o público neste domingo (15), em uma noite histórica para o cinema pernambucano, com “O Agente Secreto” indicado em quatro categorias ao Oscar 2026.
O equipamento cultural, uma das locações do filme do diretor Kleber Mendonça Filho, exibe a cerimônia às 20h para quem garantiu o ingresso no último sábado (14).
O esquenta começou a partir das 18h30, graças às apresentações artísticas inspiradas no longa-metragem.
- Cinema São Luiz em festa na noite do Oscar. Fotos: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco
- Cinema São Luiz em festa na noite do Oscar. Fotos: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco
- Cinema São Luiz em festa na noite do Oscar. Fotos: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco
- Cinema São Luiz em festa na noite do Oscar. Fotos: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco
Em frente ao prédio do cinema, os espectadores se deparam com um extenso tapete vermelho, onde acontece o desfile dos bonecos gigantes do cineasta e do ator Wagner Moura, com a presença da orquestra da Troça Carnavalesca Pitombeira dos Quatro Cantos.
Leia também
• "O Agente Secreto" é o filme mais citado e elogiado em menções ao Oscar nas redes
• São Luiz e Parque Gráfico da Folha de Pernambuco: espaços de peso na história de "O Agente Secreto"
• "Foi Apenas Um Acidente", filme iraniano indicado ao Oscar, chega ao streaming
Na área externa do equipamento cultural foi montado um telão para a exibição aberta ao público da cerimônia do Oscar 2026, além da instalação de uma escultura da lenda urbana "Perna Cabeluda", presente no longa-metragem. A estrutura também inclui barracas de alimentação e banheiros públicos para atender ao público.
O ator Kaiony Venâncio, o matador Vilmar de "O Agente Secreto", esteve presente no Cinema São Luiz. O artista potiguar foi muito requisitado pelos fãs do filme pernambucano, na área externa do cinema.
Venâncio aproveitou o momento para agradecer o carinho do público. "Essa torcida, essa energia, vai fazer toda a diferença em Los Angeles. Muito obrigado", disse o ator.