OSCAR 2026

Cinema São Luiz recebe o público para ver o Oscar, em noite histórica para o cinema pernambucano

Equipamento cultural foi uma das locações do filme "O Agente Secreto", que concorre em quatro categorias

Cinema São Luiz exibe Oscar neste domingo (15) - Foto: Arthr Botelho/Folha de Pernambuco

O Cinema São Luiz já está pronto para receber o público neste domingo (15), em uma noite histórica para o cinema pernambucano, com “O Agente Secreto” indicado em quatro categorias ao Oscar 2026.

O equipamento cultural, uma das locações do filme do diretor Kleber Mendonça Filho, exibe a cerimônia às 20h para quem garantiu o ingresso no último sábado (14).

O esquenta começou a partir das 18h30, graças às apresentações artísticas inspiradas no longa-metragem. 

 

  Cinema São Luiz em festa na noite do Oscar. Fotos: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco
Em frente ao prédio do cinema, os espectadores se deparam com um extenso tapete vermelho, onde acontece o desfile dos bonecos gigantes do cineasta e do ator Wagner Moura, com a presença da orquestra da Troça Carnavalesca Pitombeira dos Quatro Cantos. 
 

Na área externa do equipamento cultural foi montado um telão para a exibição aberta ao público da cerimônia do Oscar 2026, além da instalação de uma escultura da lenda urbana "Perna Cabeluda", presente no longa-metragem. A estrutura também inclui barracas de alimentação e banheiros públicos para atender ao público.

O ator Kaiony Venâncio, o matador Vilmar de "O Agente Secreto", esteve presente no Cinema São Luiz. O artista potiguar foi muito requisitado pelos fãs do filme pernambucano, na área externa do cinema.

Venâncio aproveitou o momento para agradecer o carinho do público. "Essa torcida, essa energia, vai fazer toda a diferença em Los Angeles. Muito obrigado", disse o ator.

