cinema Cinema São Luiz recebe a 10ª edição da Mostra Ambiental de Cinema do Recife; confira programação O evento reuneo curtas e longas-metragens, debates, oficinas, experiências em realidade virtual, homenagens e mais

Neste sábado (6) e domingo (7), o Cinema São Luiz abre as cortinas para receber a 10ª edição da Mostra Ambiental de Cinema do Recife (MARÉ). A programação especial e gratuita do final de semana, com exceção de uma sessão, traz filmes que convidam à reflexão crítica e sensível sobre o mundo, propondo novas formas de se relacionar com o meio ambiente

Com curadoria assinada por André Dib, esta edição levanta a pergunta “O que pode o cinema?”, reunindo curtas e longas-metragens, debates, oficinas, experiências em realidade virtual, homenagens e um manifesto artístico-cultural.

“O São Luiz tem a honra de receber um evento incrível, com sessões gratuitas, que tratam de temas importantes da luta indígena em defesa do meio ambiente, a questão dos impactos da mineração, além de filmes também infantis como o novo filme Bambi, que faz uma releitura do clássico do desenho animado, só que agora em ação real com animais”, detalha o programador e curador do cinema, Pedro Severien.

Confira programação completa:

Sábado (06)

14h I Cobra Canoa

16h I O Sonho de Anú + Diamantes

19h30 I Sessão Curtas PE: Surfbúrbio; Metroréquiem; Kiv; Nova Aurora; Escavações

Domingo (07)

14h I A Marvada Carne (1985) - R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia)

16h I Marezinha (sessão infantil) - Bambi, uma Aventura na Floresta

19h I O Gigantesco Ímã (2015)

*Com informações da assessoria de imprensa

