Cinema São Luiz ganha bloco carnavalesco e desfila neste domingo (8)
Cortejo ocorre na Rua da Aurora e será acompanhado pela orquestra da Pitombeira dos Quatro Cantos
O Cinema São Luiz realizará neste domingo (8), pela primeira vez, um desfile carnavalesco. O bloco inédito terá concentração às 14h, na via lateral do cinema, com saída prevista para às 15h.
Com percurso pela Rua da Aurora, no bairro da Boa Vista, o cortejo será embalado pela orquestra da Pitombeira dos Quatro Cantos. A folia segue em direção às imediações do Caranguejo Gigante, monumento ao Manguebeat.
O encontro do São Luiz com a Pitombeira traz uma conexão direta com o filme “O Agente Secreto”. Tanto a sala de cinema como a troça carnavalesca olindense são elementos presentes no filme do diretor Kleber Mendonça Filho, que concorre em quatro categorias do Oscar.
*Com informações da assessoria de imprensa.