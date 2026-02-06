Sex, 06 de Fevereiro

CINEMA

Cinema São Luiz ganha bloco carnavalesco e desfila neste domingo (8)

Cortejo ocorre na Rua da Aurora e será acompanhado pela orquestra da Pitombeira dos Quatro Cantos

Cinema São Luiz realiza bloco carnavalesco Cinema São Luiz realiza bloco carnavalesco  - Foto: Eduardo Cunha/Secult-PE

O Cinema São Luiz realizará neste domingo (8), pela primeira vez, um desfile carnavalesco. O bloco inédito terá concentração às 14h, na via lateral do cinema, com saída prevista para às 15h.

Com percurso pela Rua da Aurora, no bairro da Boa Vista, o cortejo será embalado pela orquestra da Pitombeira dos Quatro Cantos. A folia segue em direção às imediações do Caranguejo Gigante, monumento ao Manguebeat. 
 

O encontro do São Luiz com a Pitombeira traz uma conexão direta com o filme “O Agente Secreto”. Tanto a sala de cinema como a troça carnavalesca olindense são elementos presentes no filme do diretor Kleber Mendonça Filho, que concorre em quatro categorias do Oscar. 

*Com informações da assessoria de imprensa. 

