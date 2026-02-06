A- A+

CINEMA Cinema São Luiz ganha bloco carnavalesco e desfila neste domingo (8) Cortejo ocorre na Rua da Aurora e será acompanhado pela orquestra da Pitombeira dos Quatro Cantos

O Cinema São Luiz realizará neste domingo (8), pela primeira vez, um desfile carnavalesco. O bloco inédito terá concentração às 14h, na via lateral do cinema, com saída prevista para às 15h.

Com percurso pela Rua da Aurora, no bairro da Boa Vista, o cortejo será embalado pela orquestra da Pitombeira dos Quatro Cantos. A folia segue em direção às imediações do Caranguejo Gigante, monumento ao Manguebeat.



O encontro do São Luiz com a Pitombeira traz uma conexão direta com o filme “O Agente Secreto”. Tanto a sala de cinema como a troça carnavalesca olindense são elementos presentes no filme do diretor Kleber Mendonça Filho, que concorre em quatro categorias do Oscar.



*Com informações da assessoria de imprensa.

