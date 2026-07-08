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AUDIOVISUAL Cinema São Luiz amplia programação e passa a receber sessões de quarta-feira a domingo Nesta primeira semana de horário ampliado, o documentário "Buenos Dias" e a comédia romântica "Quinze Dias" estão entre as atrações

O Cinema São Luiz amplia sua grade de programação, passando a oferecer sessões de quarta-feira a domingo. Desde que reabriu as portas após dois anos de reformas, o equipamento administrado pelo Governo de Pernambuco funcionava apenas nos finais de semana.

A ampliação para cinco dias de funcionamento ocorre após a entrega do Centro de Referência do Audiovisual Pernambucano (Cena), na última sexta-feira (10). Sessões gratuitas, debates e filmes inéditos marcam esta primeira semana de programação estendida.

Nesta quarta-feira (8), às 18h, o público pode conferir a exibição do documentário “Buenos Aires”. Dirigido por Tuca Siqueira, o filme apresenta personagens e o cotidiano da cidade pernambucana que carrega o mesmo nome da capital argentina.



Outro filme brasileiro na grade é o romance “Quinze Dias”, do cineasta Daniel Lieff, que aborda a descoberta do amor homoafetivo entre dois adolescentes. A sessão está marcada para quinta-feira (9), às 18h.

Já o drama nigeriano “A Sombra do Meu Pai”, do cineasta Akinola Davies Jr, ganha exibição na sexta-feira (10), também às 18h. Com alguns elementos de autobiografia, o longa é ambientado em um único dia na metrópole nigeriana de Lagos, durante a crise eleitoral de 1993.

No fim de semana, o número de sessões é ampliado. No sábado (11), o Cinema São Luiz recebe o longa “Vicente na Cidade Fantasma”, de Flávio Carnielli, às 14h; a mostra Panoramas do Horror no Nordeste, com apresentação de três curtas seguidos de debate, às 16h; e o suspense brasileiro “Papagaios”, de Douglas Soares, às 18h.

A programação do domingo (12) começa às 14h, com uma sessão especial do clássico “A Idade da Terra”, de Glauber Rocha. Mais tarde, às 17h, o curta “Texas Hotel” e o longa “A Febre do Rato”, ambos do pernambucano Cláudio Assis, ganham a tela. Para encerrar, “Quinze Dias” volta a ser exibido às 19h30.

Novidades

Além do Cena, outra novidade para o público do Cinema São Luiz é a abertura da Sala Geraldo Pinho. Homenageando o antigo programado do equipamento cultural, que morreu em 2021, o novo espaço conta a história dos cinemas de rua de Pernambuco através de vídeos-instalação.

SERVIÇO

Cinema São Luiz

Quando: de quarta a domingo, a partir das 14h

Onde: Rua da Aurora, 175, Boa Vista

Ingressos: R$ 10 e R$ 5 (meia-entrada), com algumas sessões gratuitas

Informações: (81) 3184-3157



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