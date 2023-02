A- A+

ROTEIRO DO FIM DE SEMANA Cinema, exposição e, claro, Carnaval, integram programação do fim de semana; confira Agenda cultural do fim de semana segue a todo vapor, inclusive com baladas carnavalescas para os resistentes à folia

Que o Carnaval (de Pernambuco) acabou, sim, é uma verdade. Ao menos oficialmente os dias de Momo só retornam ano que vem e, portanto, a saudade já pulsa com força no coração e nos pés dos foliões... Só que não!



Ao menos não é o que a agenda cultural do fim de semana pós-folia reserva aos resistentes pela folia, já que ainda tem Maestro Forró lá pela Bomba do Hemetério, tem também bloco com Priscilla Senna entre as atrações e Camburão da Alegria em Olinda.



Mas acalmem-se não foliões, porque vai rolar também estreia de cinema e exposição, para os que querem oficialmente começar 2023 na vibe do entretenimento, mas distante do Carnaval. Bora?

CINEMA



- Estreia do filme "A Baleia". Estrelado por Brendan Fraser ("A Múmia", 1999 e "George, O Rei da Floresta", 1997), a produção de Darren Aronofsky conta a história de um professor de 270Kg que não consegue sair do sofá, repleto de problemas emocionais.



SHOWS E FESTAS

Priscilla Senna é uma das atrações do "Não Acredito que Te Beijei"



Não Acredito que Te Beijei

Com Priscilla Senna, Eric Land, Avinne Vinny, entre outros



Sábado (25), a partir das 16h

Onde: Clube Internacional do Recife

Ingressos R$ 90 no site Bilheteria Digital

Informações:

Lipe Lucena é uma das atrações do bloco

Me Beije ou Me Beije

Com Pedrinho Pegação, Wallas Arrais e Lipe Lucena, entre outros



Sábado (25) e domingo (26), 19h, na Praça Didimo Carneiro, em Surubim, Agreste pernambucano

Ingressos a partir de R$ 60 no site Bilheteria Digital

Informações: @mebeijeoumebeije



Club Metrópole

Queens Night



Sábado (25), a partir das 22h

Onde: Club Metrópole

Ingressos a partir de R$ 15 no site Sympla

Informações: @clubmetropole





Bar do Céu

Sábado do Céu



Sábado (25), 22h

Onde: Bar do Céu

Ingressos R$ 15 no site Sympla

Informações: @bardoceu

Maestro Forró | Crédito: Paullo Almeida/Folha de Pernambuco

"Todos São Maestros", com Maestro Forró

Domingo (26), a partir das 15h

Onde: Bomba do Hemetério

Acesso gratuito

João do Morro é uma das atrações do Camburão



Camburão da Alegria



Domingo (26), 10h

Onde: Bairro Novo, Olinda

Acesso gratuito

J. Michiles



Folia de Cordas

Com J. Michiles, Betto do Bandolim e Tereza Cristina, entre outras atrações



Domingo (26), 11h

Onde: Mercado da Boa Vista

Acesso gratuito

Frege, no Bairro do Recife

Samba do Braz

Com Xico de Assis e Mistura Samba



Domingo (26), a partir das 17h

Onde: Frege (Bairro do Recife)

Acesso gratuito

EXPOSIÇÃO



Exposição Van Gogh Live 8k



Van Gogh Live 8k

Até 7 de maio

Onde: RioMar Shopping

Ingressos a partir de R$ 30 (meia-entrada) no site www.vangoghlive.com.br, no RioMar Recife SuperApp e no ponto físico do mall (próximo à Decathlon)

Informações: @vangoghlivebrasil8k

