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CINEMA UCI Day: exibição de "A Escolha Perfeita 2" e "Spartacus", com ingressos valor único de R$ 12 Marcado para esta segunda (30), o UCI Day acontece em todos os cinemas da rede no país

Segunda-feira é também dia de cinema e por um valor único de R$ 12. Pelo menos é o que vai acontece neste 30 de novembro na rede UCI em todo o país, com o UCI Day.



Nas telas, "A Escolha Perfeita 2" e "Spartacus" são os longas que vão integrar a programação da edição que vai celebrar 29 anos do cinemas UCI no Brasil.



Além do ingresso a R$ 12 - para as salas 2D, 3D, XPlus e IMax - há também opções de combo por R$ 35 (com pipoca média e dois refrigerantes). E quem optar pelas salas De Lux e 4DX o valor do para assistir aos filmes é de R$ 20.





A Rede UCI

Com quase três décadas no Brasil, a Rede UCI de cinema está presente em 13 cidades do país - com 25 complexos e 210 salas distribuídas.



No Rio são 18 salas. No mais, há UCI nas em Recife, São Paulo, São Bernardo do Campo, Fortazlea, Curitiba, São Luís, Campo Grande, Manaus, Ribeirão Preto, Juiz de fora, Belém e Canoas.

SERVIÇO

UCI Day

Quando: segunda, 30 de novembro

Onde: cinemas UCI de todo o país

Filmes: "A Escolha Perfeita 2" e "Spartacus"

Ingressos R$ 12

Informações: @ucicinemas

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