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Cinema Cinema UFPE exibe documentário sobre o Grupo Galpão e recebe Eduardo Moreira, nesta quinta (19) Atividade é realizada como contrapartida social do grupo teatral, com apoio local da coordenação do curso de Teatro e da Pró-reitoria de Cultura da UFPE

O Cinema UFPE recebe, nesta quinta-feira (19), às 10h, uma sessão especial dedicada à trajetória e ao processo criativo do Grupo Galpão, uma das mais importantes companhias de teatro do Brasil. Intitulada “A eterna e constante invenção de um coletivo”, a ação formativa da universidade inclui a exibição do documentário “Fogo Fátuo”, seguida de palestra com Eduardo Moreira, ator, diretor e um dos fundadores do grupo. A atividade é gratuita e aberta ao público (Ingressos no Sympla).

O Grupo Galpão, que está em turnê pelo Nordeste, passará pelo Recife entre os dias 19 e 21 de novembro, com apresentações no Teatro de Santa Isabel. Durante a visita, a companhia de teatro promove o evento no Cinema UFPE como uma contrapartida social do projeto “Plano Quadrienal do Grupo Galpão - 2026-2029”, realizado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.



Segundo Kalyna Aguiar, coordenadora do curso Teatro (licenciatura), a ocasião representa um momento ímpar na formação de artistas-pesquisadores-docentes da área. “Uma oportunidade singular de escuta, troca e diálogo, com o grupo que, ao longo de seus 44 anos de existência, vem construindo uma história marcada pela criação coletiva, pela pesquisa e pela constante reinvenção de suas práticas artísticas", destaca.

Já Eduardo Moreira explica o que será abordado na atividade após a exibição do filme. “A palestra se propõe a expor e discutir algumas características que possibilitaram a permanência e a continuidade do trabalho do Grupo Galpão. Levantar questionamentos e problematizar aspectos dessa trajetória como uma tarefa para se pensar a prática coletiva do teatro”, detalha.

Estudantes vinculados ao Departamento de Artes demonstram empolgação com o evento. Mariana Ferreira Ferraz de Moraes, discente do curso de Teatro, atriz e professora em formação, aponta que aprender sobre o teatro nunca será um trabalho finalizado. “A vinda de uma referência consistente com certeza vai acrescentar muito para quem se dispor a compartilhar desse momento com eles”.

"Fogo Fátuo"

Documentário dirigido por Eduardo Moreira e Felipe Fernandes (2021, 50min). Apresenta aspectos do processo criativo desenvolvido pelo Grupo Galpão, reunindo registros e reflexões sobre a experiência artística da companhia mineira, reconhecida por sua contribuição ao teatro brasileiro e por sua pesquisa continuada em linguagem cênica.

SERVIÇO

Exibição do documentário Fogo Fátuo (2021) + palestra de Eduardo Moreira

Quando: Quinta-feira (19), das 10h às 12h.

Onde: Teatro UFPE - Av. dos Reitores, s/n – Cidade Universitária, Recife

Entrada gratuita

Retirada de Ingressos online no Sympla

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