Cinemark abre pré-venda da reexibição especial de 'Star Wars: Episódio III - A Vingança dos Sith'

A pré-venda de ingressos de “Star Wars: Episódio III - A Vingança dos Sith” já está disponível no app, site, ATM e bilheteria da Cinemark! Em comemoração aos 20 anos de lançamento, Anakin Skywalker e Obi-Wan Kenobi retornam às salas da Rede para sessões especiais em todo o país, a partir do dia 24 de abril, com o melhor da tecnologia e conforto dos complexos da Cinemark.

Em “Star Wars: Episódio III - A Vingança dos Sith”, as Guerras Clônicas estão em pleno andamento e Anakin Skywalker mantém um elo de lealdade com Palpatine, ao mesmo tempo em que luta para que seu casamento com Padmé Amidala não seja afetado por esta situação. Dirigido por George Lucas, o filme é estrelado por Ewan McGregor, Hayden Christensen e Natalie Portman.

“Star Wars: Episódio III - A Vingança dos Sith”

Rede Cinemark

Líder mundial em venda de ingressos, a Rede Cinemark representa cerca de 30% do mercado brasileiro de cinema, com 627 salas de cinema em 85 complexos distribuídos por 47 cidades, em 15 estados e no Distrito Federal.

Também trouxe ao Brasil a tecnologia Extreme Digital Cinema - XD, com telas maiores que as convencionais e uma sonorização ainda mais potente, reunindo o que há de mais moderno em tecnologia 2D e 3D.



A Rede ainda apresentou a primeira sala com conceito VIP do país, com cardápio exclusivo e atendimento diferenciado desde a bilheteria até o serviço de snack bar. As salas Bradesco Prime oferecem mais conforto, com poltronas que seguem o conceito da classe executiva dos voos internacionais.

A Cinemark também oferece o serviço de compra de ingressos e combos através do aplicativo exclusivo da Rede. Pelo APP, é possível conferir a programação dos complexos, realizar compras da bilheteria e bomboniere sem filas, acessar cupons de descontos exclusivos e mais.

