Cinemark anuncia ingressos a partir de R$ 10 e descontos exclusivos na 1ª Semana do Cinema

Na primeira Semana do Cinema do ano, que acontece antes do carnaval, entre 5 e 11 de fevereiro, a Cinemark promoverá ações promocionais. Durante sete dias, os as salas de cinema da Rede, os filmes indicados ao Oscar, como “Marty Supreme”, “O Agente Secreto”, “Avatar: Fogo & Cinzas” e “Zootopia 2” estarão com ingressos pelo valor promocional de R$ 10 nas sessões 2D, 3D e XD e R$20,00 nas Poltronas D-BOX e Salas Prime.

Os preços se referem às exibições no período de matinê (das 8h às 16h59). Para sessões noturnas (das 17h às 23h), os ingressos tradicionais custarão R$12, enquanto os ingressos Prime e D-BOX custarão R$24. As unidades Cidade Jardim (SP) e Village Mall (RJ) não participam da ação. Filmes de conteúdos especiais não estão contemplados. Consulte todas as regras no site.

Além da programação com filmes do Oscar, estarão disponíveis os filmes “A Empregada”, com Sydney Sweeney e Amanda Seyfried, e os lançamentos “Destruição Final 2”, com Gerard Butler e Morena Baccarin, e o brasileiro “(Des)controle”, com Carolina Dieckmann.



Descontos no Snack Bar

O público ainda pode aproveitar promoções nos produtos do Snack Bar. A Cinemark lançará uma ação exclusiva para quem quiser garantir os colecionáveis. Ao todo são 4 combos elegíveis na promoção, com valores a partir de R$39,00, de acordo com a categoria escolhida.



Todas as opções contam com pipoca, bebida e M&Ms, além de um a dois colecionáveis à escolha do cliente, como os copos e baldes dos personagens de Zootopia 2, e o copo e balde metalizado de Avatar. Cada item poderá ser escolhido de acordo com o tipo de combo. A disponibilidade de cada produto precisa ser consultada diretamente na unidade de sua preferência.

“A Semana do Cinema é mais que uma promoção. Tornou-se um evento muito esperado, reafirmando a importância dos rituais de lazer e do encontro de comunidades em torno da cultura. Para a Cinemark, é um prazer participar de um movimento que não apenas democratiza o acesso, mas convida o público a maratonar diversas produções — incluindo os grandes indicados ao Oscar", afirma Sabrina Salgado, Diretora de Marketing da Cinemark.



"Assim como na última edição, reforçamos a presença dos colecionáveis nos combos, unindo o design exclusivo à memória afetiva da experiência. Nosso objetivo é garantir a melhor experiência completa, do Snack à sala, permitindo que nosso público aproveite os preços acessíveis para se divertir, ampliar seu repertório cultural e ainda garantir um colecionável super exclusivo”, completa a executiva.

Sala de Cinema

Conhecida do público, a Semana do Cinema já está em sua oitava edição, oferecendo vantagens para o púbico aproveitar as produções cinematográficas nacionais e internacionais. Idealizada pela FENEEC (Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas), com apoio da ABRAPLEX (Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex), Ingresso.com e Grupo Consciência, a ação já levou mais de 23 milhões de pessoas para a frente das telonas.

“Conseguimos aumentar o fluxo de clientes nas salas e permitir que mais pessoas tenham acesso aos principais lançamentos do mercado. A FENEEC e a ABRAPLEX, juntas, representam 100% do parque exibidor nacional e, mais uma vez, temos a adesão de todas as redes do país na campanha. Esperamos, claro, que esse seja um momento de celebração e diversão, mas também de reconhecimento do cinema como uma das principais e mais acessíveis fontes de entretenimento para a população”, diz Marcos Barros, presidente da ABRAPLEX.



*Com informações da assessoria

SERVIÇO:

1ª Semana do Cinema

Quando: de 5 a 11 de fevereiro.

Onde: Em todos os complexos Cinemark com sessões tradicionais 2D, 3D, XD e salas Prime (exceto Cidade Jardim e Village Mall). Confira os horários das sessões no site ou app (Android ou IOS).



Valor único: Sessões 2D, 3D e XD - R$ 10,00 nas sessões matinês e R$ 12 nos demais horários; Salas Prime e Poltronas D-BOX - R$ 20,00 nas sessões matinês e R$ 24,00 nos demais horários;

*Para garantir este valor na compra via canais digitais, clientes devem selecionar a opção SEMANA DO CINEMA.

