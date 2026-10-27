A- A+

AUDIOVISUAL Festival de Cinema Brasileiro terá ingressos a R$ 12 no Cinemark Filmes nacionais como "100 Dias" e "As Dez Vantagens de Morrer Depois de Você" estão na programação

Vai um cineminha, aí? E com ingressos pelo valor de R$ 12? É o que vai rolar durante a primeira edição do Festival do Cinema Brasileiro entre os dias 29 de outubro e 4 de novembro na rede Cinemark. No Recife as salas ficam localizadas no RioMar, Pina, Zona Sul da cidade.

Na programação, filmes brasileiros ganham exibição nas salas regulages e XD. Para as salas VIP o ingresso custa R$ 24.



Entre os longas estão a cinebiografia "100 Dias" e o lançamento "As Dez Vantagens de Morrer Depois de Você", além da comédia "Se Eu Fosse Você 3".

De acordo com a diretora de Marketing e Clientes da Cinemark, Sabrina Salgado, a programação com produções nacionais "é uma forma de celebrar os filmes brasileiros, que ganham cada vez mais relevância no mercado e no mundo".







Ela complementa afirmando que a campanha "é mais uma maneira de criar novas oportunidades e hábitos e seguir com a estratégia de transformar nossos complexos em pontos de acesso legítimos à cultura”.

A iniciativa foi Idealizada pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (Feneec), com apoio institucional da Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex (Abraplex)

A programação com os filmes do 1º Festival do Cinema Brasileiro, incluindo horários das sessões, pode ser conferdia no site do Cinemark.



SERVIÇO

1º Festival do Cinema Brasileiro

Quando: entre os dias 29 de outubro e 4 de novembro

Onde: Rede Cinemark - Endereço no Recife: Av. República do Líbano, 251, RioMar

Programação: site Cinemark

R$ 12

Informações: @cinemarkoficial







Veja também