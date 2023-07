Cinemas brasileiros não poderão exibir trailer de Barbie antes de filmes para menores de 12 anos

A- A+

Às vésperas da estreia do novo filme da Barbie nos cinemas, o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar) emitiu uma liminar suspendendo a veiculação de uns dos trailers para promover o novo longa-metragem, que é estrelado pela atriz Margot Robbie.

O trailer, que é considerado peça publicitária, mostra uma criança quebrando cabeças de bonecas. Segundo o Conar, a liminar impede que a peça publicitária seja exibida nos cinemas antes de sessões de filmes que tiverem classificação etária para menores de 12 anos em todo o país.

A liminar foi emitida por uma das representantes do Conselho de Ética do Conar, na última sexta-feira (7), após dezenas de denúncias feitas por consumidores ao Conar.



De acordo com o Conar, o teaser possui cenas de "não-urbanidade, ausência de boas maneiras ou ato violento/inseguro", violando o artigo 37 do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária.

A liminar tem validade até a próxima reunião da diretoria do Conar, que ainda não foi marcada.

