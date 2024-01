A- A+

AUDIOVISUAL Cinemas da Fundaj exibem gratuitamente mostras de filmes japoneses; confira a programação Mostras são realizadas pelo Consulado Geral do Japão e Fundação Japão, junto a Fundaj, com sessões nos Cinemas da Fundaj Porto e Derby

Desta quinta-feira (11) até 31 de janeiro, os amantes da Sétima Arte terão à disposição o combo: cinema + entrada gratuita + cinematografia japonesa com a Mostra de Cinema Japonês que acontece até domingo no Cinema da Fundação (Porto), no Bairro do Recife, e de 25 a 31 no Cinema da Fundação (Derby), com exibição de filmes do país insular dentro da Mostra de Clássicos do Cinema Japonês.

As duas mostras são realizadas pelo Consulado Geral do Japão no Recife e pela Fundação Japão, que promove intercâmbio cultural entre o Japão e outros países. Também integra a parceria a Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj). Para a programação, gratuita, serão distribuídas senhas na bilheteria dos cinemas, uma hora antes de cada projeção.

"Procurando Chita", de Yoshihiro Fukagawa, é um dos filmes em cartaz

Filmes inéditos

No Cinema do Porto, quatro títulos de dramas inéditos vêm diretamente do Japão, e outros quatro dramas da filmoteca da Fundação Japão em São Paulo. Todos dirigidos por diretores japoneses, entre eles "Todos os Dias são Bons Dias" (2018), de Tatsushi Omori. Na história, uma estudante universitária participa de uma cerimônia de chá japonesa e o ritual passa a fazer parte de seu cotidiano como apoio a momentos seus de alegria e tristeza.

Já na Fundação do Derby serão dez filmes em exibição, com clássicos produzidos por diretores japoneses e filmados com projetores antigos para produções de 16mm - fato que leva quem for assistir, aos tempos passados, já que o barulho de rolos nas projeções fica audível.

Entre os destaques da programação, "A Luta Solitária" (1949), um drama de Akira Kurosawa que conta a história de um jovem médico enviado à guerra logo após o seu noivado. No decorrer dos combates ele contraiu sífilis de uma paciente e para poupar a noiva, termina o relacionamento e inicia um tratamento contra a doença, ao mesmo tempo em que sai em busca do homem de quem foi contagiado pelo vírus.

Sessão Debate

Além da programação de filmes - exibidos, todos eles, com áudio original em japonês e legendas em português - a Mostra de Clássicos (Fundação Derby) promoverá uma sessão de debate com participação de Ernesto Barros, jornalista e conhecedor de cinema, e do professor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Marcelo Costa - que apresentará sua expertise sobre o universo do cinema japonês.

Funcionando como mediadora do intercâmbio cultural entre o Japão e diversos países do mundo, a Fundação Japão realiza também projetos em parceria com pelo menos outras 130 nações desde a década de 1970. Atividades acadêmicas, artes, publicações, esporte e audiovisual estão no rol dos setores que fazem parte desses projetos.



Confira algumas das exibições:

MOSTRA DE CINEMA JAPONÊS - de 11 a 14 de janeiro (Cinema do Porto)

Dia 11/JAN (quinta-feira), às 19h

"Procurando Chita"

先生と迷い猫 Sensei to mayoi neko

2015 | 107 min | legendado | drama | 14 anos

Direção: Yoshihiro Fukagawa

Sinopse: Kyoichi Mori é um diretor de escola aposentado e viúvo que mora só, sem relacionar-se com a vizinhança. Mii, um gato chita da rua que sua falecida esposa cuidava, se achega ao Mori, homem durão e excêntrico, que sempre enxota o gato, por fazer lembrar da sua amada. Mas quando Mii desaparece repentinamente, preocupado, Mori começa a procurar o animal.



Dia 12/ JAN (sexta-feira), às 18h30

"Aristocrata"

あの子は貴族 Ano ko wa kizoku

2021 | 124 min | legendado | drama | 14 anos

Direção: Yukiko Sode

Sinopse: A felicidade é diferente para mulheres de classes sociais diferentes? Um drama que questiona a vida contemporânea a partir das perspectivas de duas protagonistas de origens distintas.





MOSTRA DE CLÁSSICOS DO CINEMA JAPONÊS - de 25 a 31 de janeiro (Cinema do Derby)



Dia 25/ JAN (quinta-feira), às 19h30



"A Luta Solitária"

静かなる決闘 Shizuka naru ketto

1949 | 95 min | legendado | drama| 14 anos

Direção: Akira Kurosawa



Sinopse: A história de Kyoji, um jovem médico que foi mandado à guerra pouco tempo após noivar. Durante uma operação, ele se corta e contrai sífilis de um paciente. Com o intuito de poupar o sofrimento da noiva, termina o noivado sem lhe dar explicações, enquanto inicia o tratamento contra a doença, decidido a carregar o fardo sozinho, até encontrar o homem de quem contraiu o vírus.

Dia 25/ JAN (quinta-feira), às 21h

Debate "Mundo dos Filmes do Japão" com jornalista Ernesto Barros e professor Marcelo Costa da UFPE (Univeridade Federal de Pernambuco)

Confira a programação completa das duas mostras abaixo:



Mostra de Cinema Jamonês (Cinema do Porto)



Mostra de Classicos do Cinema Japonês (Derby)



SERVIÇO

Mostra de Cinema Japonês

Quando: de 11 a 14 de janeiro

Onde: Cinema da Fundação (Porto), no Bairro do Recife

Acesso gratuito

Instagram: @cinemadafundacao

Mostra de Clássicos do Cinema Japonês

Quando: de 25 a 31 de janeiro

Onde: Cinema da Fundação (Derby)

Acesso gratuito

Instagram: @cinemadafundacao

