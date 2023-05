A- A+

Música Cinemas UCI exibem show de Roger Waters ao vivo; saiba mais Os ingressos para "Roger Waters: This Is Not a Drill - Live Prague" já estão à venda

O show "This Is Not a Drill - Live Prague”, do compositor e baixista Roger Waters, do Pink Floyd, será exibido pela rede de cinemas UCI, que possui salas nos shoppings Plaza, Tacaruna e Recife. A sessão acontece no dia 25 de maio (quinta-feira), às 20h45, ao vivo direto da O2 Arena, em Praga, na República Tcheca. Os ingressos já estão à venda.

A apresentação é parte da "primeira turnê de despedida" do artista, e traz sucessos clássicos como "Us & Them”, “Another Brick in the Wall, Pt.2”, “Comfortably Numb”, “Wish You Were Here”, e “Is This The Life We Really Want?” - além da estreia da nova música de Waters, ‘’The Bar’’.

O espetáculo conta com a participação de artistas como Jonathan Wilson, Dave Kilminster, Jon Carin, Gus Seyffert, Robert Walter, Joey Waronker, Shanay Johnson, Amanda Belair e Seamus Blake.

SERVIÇO

"Roger Waters; This Is Not a Drill - Live Prague" nos cinemas UCI

Quando: 25 de maio (quinta-feira), às 20h45

Onde: Cinemas UCI

Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia)

