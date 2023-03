A- A+

pROMOÇÃO Cinemas UCI fazem maratona de filmes indicados ao Oscar 2023 com ingressos a R$ 10 Salas de cinema vão exibir filmes como "Avatar: O Caminho da Água" e "Tudo em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo"

A cerimônia de premiação do Oscar 2023 está chegando. Para quem quer conferir os principais indicados antes do anúncio dos vencedores, os cinemas da Rede UCI vão promover uma maratona de exibições com ingressos a R$ 10, nos dias 9 e 10 de março.

O UCI Day Oscar traz em sua programação os seguintes filmes: “Tudo em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo”, “Os Fabelmans”, “Avatar: O Caminho da Água”, “Os Banshees de Inisherin”, “Elvis”, “Top Gun: Maverick” e “A Baleia”.

No Recife, o UCI possui salas nos shoppings Plaza Cas Forte, Recife e Tacaruna. Para os cliente do programa Unique, os ingressos serão ainda mais baratos, valor de R$ 9.



Veja também

Teatro Espetáculo "Encanto" tem apresentação gratuita em Camaragibe