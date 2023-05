A- A+

Cinema Cinemas UCI Recife comemoram o Mês das Mães com sessões a partir de R$ 10 Entre as estreias, "Do Jeito que Elas Querem - O Próximo Capítulo", comédia de Bill Holderman que traz de volta para as telonas o quarteto Jane Fonda, Diane Keaton, Mary Steenburgen e Candice Bergen

No fim de semana do Dia das Mães e ao longo do mês de maio, a Rede UCI do Recife oferece sessões com ingressos a partir de R$ 10, com diversos lançamentos em cartaz [Confira a lista completa das unidades no fim do texto].



"Do Jeito que Elas Querem - O Próximo Capítulo", comédia de Bill Holderman que traz de volta para as telonas o quarteto Jane Fonda, Diane Keaton, Mary Steenburgen e Candice Bergen estreia na programação.



Também chegam aos cinemas a comédia romântica "O Amor Mandou Mensagem", primeiro filme de Céline Dion como atriz e dirigido por Jim Strouse; o terror "O Nascimento do Mal", estrelado por Melissa Barrera e com roteiro e direção de Lori Evans Taylor; e "Mafia Mamma: De Repente Criminosa", comédia de Catherine Hardwicke com Toni Collette e Monica Bellucci.



No dia 13 de maio, será exibido “Mainstream Sell Out The Pink Era - Live From Cleveland”, filme musical de Machine Gun Kelly com sua apresentação no Estádio FirstEnergy, em Cleveland, que inclui também imagens exclusivas de bastidores de sua turnê mundial de sucesso, que passou pelo Brasil no Lollapalooza 2022.

"Guardiões da Galáxia Vol.3", mais novo sucesso da Marvel, segue em cartaz em todas as salas especiais da UCI, XPLUS, DE LUX e IMAX. O filme de James Gunn já arrecadou mais de U$280 milhões e encerra a trilogia estrelada por Chris Pratt, Zoe Saldaña, Karen Gillan e Dave Bautista. Os fãs da saga podem comprar o Combo Guardiões nas bombonières dos cinemas, com pipoca e refrigerante; os clientes UNIQUE têm desconto de 10%.

O aguardado "Velozes e Furiosos 10" chega aos cinemas UCI no dia 18 de maio e os fãs da franquia de sucesso já podem garantir seus ingressos para a semana de estreia. O filme, dirigido por Louis Leterrier e protagonizado por Vin Diesel, é o primeiro capítulo do final da saga, prevista para terminar em 2024 com o 11º longa. Na UCI, a superprodução chega com sessões também nas salas especiais XPLUS, DE LUX, e IMAX, que tornam a aventura ainda mais eletrizante.



Para quem quiser voltar para casa com uma lembrança especial, a partir de 18 de maio, a UCI oferece um combo na bomboniére com um copo exclusivo do filme, pipoca e refrigerante.

Live na telona

Para os fãs de Pink Floyd, o compositor e baixista histórico da banda, Roger Waters, está chegando aos cinemas UCI. A apresentação “Roger Waters: This Is Not a Drill - Live Prague” será exibida no dia 25 de maio, ao vivo e diretamente da O2 Arena, em Praga, na República Tcheca.



No dia 28 de maio, o show “TOMORROW X TOGETHER World Tour Act: Sweet Mirage in LA: Live Viewing”, da banda de k-pop será transmitido ao vivo nos cinemas da Rede UCI diretamente de Los Angeles, nos Estados Unidos. Os conteúdos musicais estão com ingressos à venda.



Confira a programação dos cinemas UCI no Recife

CINEMAS:

UCI Kinoplex De Lux Shopping Recife, UCI Kinoplex Plaza Casa Forte Shopping, UCI Kinoplex Shopping Recife, UCI Kinoplex Shopping Tacaruna.

