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AGENDA CULTURAL Cinemateca Brasileira realiza mostra gratuita no Parque de Apipucos; confira A terceira edição do projeto "Viva Cinemateca" vai exibir 8 títulos de longa-metragem, em sessões gratuitas, no Cine Apipucos, de 22 de abril a 03 de maio

A mostra itinerante “A Cinemateca É Brasileira - Da Comédia ao Drama” desembarca no Cine Apipucos, cinema a céu aberto do Parque de Apipucos, na Zona Norte do Recife. As exibições ocorrem desta quarta-feira (22) até 03 de maio.

A terceira edição da mostra contempla diversos gêneros como suspense, ficção científica, aventura e melodrama, para mostrar que, para além dos movimentos cinematográficos como o Cinema Novo, o Cinema Marginal ou a Retomada, o cinema brasileiro sempre dialogou com os códigos do cinema de gênero, ainda que de maneira singular.

A programação reúne 23 filmes, entre “Última parada 174", de Bruno Barreto; “O menino e o mundo", de Alê Abreu; “Saneamento Básico”, o Filme, de Jorge Furtado; “Que horas ela volta?”, dirigido por Anna Muylaert; "Últimas Conversas", de Eduardo Coutinho e outros.

Confira a programação completa

Quarta-feira (22) às 19h30

Última Conversas (2015)

Direção: Eduardo Coutinho

Sinopse: Entrevistas com estudantes da rede pública do Rio de Janeiro. Último filme de Coutinho, composto por depoimentos que exploram sonhos, expectativas e realidades dos jovens.

Quinta-feira (23) às 19h30

Abrigo Nuclear (1981)

Direção: Roberto Farias

Sinopse: Em cenário de poluição radioativa, a humanidade tenta sobreviver em corredores subterrâneos de um abrigo nuclear.

Sexta-feira (24) às 19h30

A Hora e Vez de Augusto Matraga (1965)

Direção: Roberto Santos

Sinopse: Augusto Matraga é um violento fazendeiro que, após ser emboscado e dado como morto, é salvo, volta-se à religiosidade e oscila entre instintos violentos e misticismo.

Domingo (26) às 16h30

Roberto Carlos em Ritmo de Aventura (1968)

Direção: Roberto Farias

Sinopse: Comédia musical da trilogia com Roberto Carlos tem perseguições e aventuras com o cantor-astro no centro das ações.

Quinta-feira (30) às 19h30

Branco Sai, Preto Fica (2014)

Direção: Adirley Queirós

Sinopse: Mistura de ficção e documentário sobre a repressão policial num baile de black music em Brasília nos anos 80 e as consequências para os jovens da periferia.

Sexta-feira (01) às 19h30

São Bernardo (1972)

Direção: Leon Hirszman

Sinopse: Adaptação do romance de Graciliano Ramos: Paulo Honório ascende socialmente, compra a fazenda São Bernardo e enfrenta conflitos pessoais e sociais decorrentes de sua ambição.

Sábado (02) às 18h00

Que Horas Ela Volta? (2015)

Direção: Anna Muylaert

Sinopse: Val, empregada doméstica nordestina em São Paulo, vê suas relações colocadas em xeque quando a filha adolescente vem morar com ela.

Domingo (03) às 16h30

Candinho (1954)

Direção: Abílio Pereira de Almeida

Sinopse: Melodrama com elementos do universo caipira narra a história de um bebê encontrado num riacho que cresce trabalhando na fazenda, sofre maus-tratos, é expulso e vai para São Paulo.

Mais sobre o projeto

O Viva Cinemateca foi lançado em junho de 2023 voltado a ações de preservação de importantes acervos e coleções da Cinemateca Brasileira, como a coleção dos filmes em nitrato, agora recuperados, e o acervo do Canal 100, próximo projeto da instituição.

Ao longo de sua realização, o Viva Cinemateca incluiu ações educativas e de difusão como a mostra de cinema e a exposição “A Cinemateca é Brasileira”, que percorreram 15 cidades de todas as regiões do país, o “Festival Cultura e Sustentabilidade”, as mostras “Povos Originários da América Latina” e “Mulheres Pioneiras do Cinema”, e os cursos de “Formação Técnica e Cultural”, gratuitos, em formatos presencial e on-line com transmissão ao vivo pelo canal da instituição no youtube.

Cinemateca Brasileira

A Cinemateca Brasileira, maior acervo de filmes da América do Sul e membro pioneiro da Federação Internacional de Arquivo de Filmes – FIAF, foi inaugurada em 1949 como Filmoteca do Museu de Arte Moderna de São Paulo, tornando-se Cinemateca Brasileira em 1956, sob o comando do seu idealizador, conservador-chefe e diretor Paulo Emílio Sales Gomes.

Compõem o cerne da sua missão a preservação das obras audiovisuais brasileiras e a difusão da cultura cinematográfica. Desde 2022, a instituição é gerida pela Sociedade Amigos da Cinemateca, entidade criada em 1962, e que recentemente foi qualificada como Organização Social.

O acervo da Cinemateca Brasileira compreende mais de 40 mil títulos e um vasto acervo documental (textuais, fotográficos e iconográficos) sobre a produção, difusão, exibição, crítica e preservação cinematográfica, além de um patrimônio informacional online dos 120 anos da produção nacional.

Alguns recortes de suas coleções, como a Vera Cruz, a Atlântida, obras do período silencioso, além do acervo jornalístico e de telenovelas da TV Tupi de São Paulo, estão disponíveis no Banco de Conteúdos Culturais para acesso público.

SERVIÇO

A Cinemateca É Brasileira - Da Comédia ao Drama

Quando: desta quarta-feira (22) a 03 de maio

Onde: Cine Apipucos - Parque de Apipucos, Rua de Apipucos, Monteiro, Recife

Entrada gratuita





*Com informações da assessoria de imprensa

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