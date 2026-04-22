Cinemateca Brasileira realiza mostra gratuita no Parque de Apipucos; confira
A terceira edição do projeto "Viva Cinemateca" vai exibir 8 títulos de longa-metragem, em sessões gratuitas, no Cine Apipucos, de 22 de abril a 03 de maio
A mostra itinerante “A Cinemateca É Brasileira - Da Comédia ao Drama” desembarca no Cine Apipucos, cinema a céu aberto do Parque de Apipucos, na Zona Norte do Recife. As exibições ocorrem desta quarta-feira (22) até 03 de maio.
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A terceira edição da mostra contempla diversos gêneros como suspense, ficção científica, aventura e melodrama, para mostrar que, para além dos movimentos cinematográficos como o Cinema Novo, o Cinema Marginal ou a Retomada, o cinema brasileiro sempre dialogou com os códigos do cinema de gênero, ainda que de maneira singular.
A programação reúne 23 filmes, entre “Última parada 174", de Bruno Barreto; “O menino e o mundo", de Alê Abreu; “Saneamento Básico”, o Filme, de Jorge Furtado; “Que horas ela volta?”, dirigido por Anna Muylaert; "Últimas Conversas", de Eduardo Coutinho e outros.
Confira a programação completa
Quarta-feira (22) às 19h30
Última Conversas (2015)
Direção: Eduardo Coutinho
Sinopse: Entrevistas com estudantes da rede pública do Rio de Janeiro. Último filme de Coutinho, composto por depoimentos que exploram sonhos, expectativas e realidades dos jovens.
Quinta-feira (23) às 19h30
Abrigo Nuclear (1981)
Direção: Roberto Farias
Sinopse: Em cenário de poluição radioativa, a humanidade tenta sobreviver em corredores subterrâneos de um abrigo nuclear.
Sexta-feira (24) às 19h30
A Hora e Vez de Augusto Matraga (1965)
Direção: Roberto Santos
Sinopse: Augusto Matraga é um violento fazendeiro que, após ser emboscado e dado como morto, é salvo, volta-se à religiosidade e oscila entre instintos violentos e misticismo.
Domingo (26) às 16h30
Roberto Carlos em Ritmo de Aventura (1968)
Direção: Roberto Farias
Sinopse: Comédia musical da trilogia com Roberto Carlos tem perseguições e aventuras com o cantor-astro no centro das ações.
Quinta-feira (30) às 19h30
Branco Sai, Preto Fica (2014)
Direção: Adirley Queirós
Sinopse: Mistura de ficção e documentário sobre a repressão policial num baile de black music em Brasília nos anos 80 e as consequências para os jovens da periferia.
Sexta-feira (01) às 19h30
São Bernardo (1972)
Direção: Leon Hirszman
Sinopse: Adaptação do romance de Graciliano Ramos: Paulo Honório ascende socialmente, compra a fazenda São Bernardo e enfrenta conflitos pessoais e sociais decorrentes de sua ambição.
Sábado (02) às 18h00
Que Horas Ela Volta? (2015)
Direção: Anna Muylaert
Sinopse: Val, empregada doméstica nordestina em São Paulo, vê suas relações colocadas em xeque quando a filha adolescente vem morar com ela.
Domingo (03) às 16h30
Candinho (1954)
Direção: Abílio Pereira de Almeida
Sinopse: Melodrama com elementos do universo caipira narra a história de um bebê encontrado num riacho que cresce trabalhando na fazenda, sofre maus-tratos, é expulso e vai para São Paulo.
Mais sobre o projeto
O Viva Cinemateca foi lançado em junho de 2023 voltado a ações de preservação de importantes acervos e coleções da Cinemateca Brasileira, como a coleção dos filmes em nitrato, agora recuperados, e o acervo do Canal 100, próximo projeto da instituição.
Ao longo de sua realização, o Viva Cinemateca incluiu ações educativas e de difusão como a mostra de cinema e a exposição “A Cinemateca é Brasileira”, que percorreram 15 cidades de todas as regiões do país, o “Festival Cultura e Sustentabilidade”, as mostras “Povos Originários da América Latina” e “Mulheres Pioneiras do Cinema”, e os cursos de “Formação Técnica e Cultural”, gratuitos, em formatos presencial e on-line com transmissão ao vivo pelo canal da instituição no youtube.
Cinemateca Brasileira
A Cinemateca Brasileira, maior acervo de filmes da América do Sul e membro pioneiro da Federação Internacional de Arquivo de Filmes – FIAF, foi inaugurada em 1949 como Filmoteca do Museu de Arte Moderna de São Paulo, tornando-se Cinemateca Brasileira em 1956, sob o comando do seu idealizador, conservador-chefe e diretor Paulo Emílio Sales Gomes.
Compõem o cerne da sua missão a preservação das obras audiovisuais brasileiras e a difusão da cultura cinematográfica. Desde 2022, a instituição é gerida pela Sociedade Amigos da Cinemateca, entidade criada em 1962, e que recentemente foi qualificada como Organização Social.
O acervo da Cinemateca Brasileira compreende mais de 40 mil títulos e um vasto acervo documental (textuais, fotográficos e iconográficos) sobre a produção, difusão, exibição, crítica e preservação cinematográfica, além de um patrimônio informacional online dos 120 anos da produção nacional.
Alguns recortes de suas coleções, como a Vera Cruz, a Atlântida, obras do período silencioso, além do acervo jornalístico e de telenovelas da TV Tupi de São Paulo, estão disponíveis no Banco de Conteúdos Culturais para acesso público.
SERVIÇO
A Cinemateca É Brasileira - Da Comédia ao Drama
Quando: desta quarta-feira (22) a 03 de maio
Onde: Cine Apipucos - Parque de Apipucos, Rua de Apipucos, Monteiro, Recife
Entrada gratuita
*Com informações da assessoria de imprensa