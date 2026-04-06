"Viva Cinemateca" leva exibições gratuitas de produções nacionais para Cinema da Fundação
Mostra "A Cinemateca é Brasileira Da Comédia ao Drama" fica em cartaz entre os próximos dias 9 e 22 de abril nas Salas Derby e Museu
“Última Parada 174”, de Bruno Barreto, “Que Horas Ela Volta?”, de Anna Muylaert, e “O Lobo Atrás da Porta”, de Fernando Coimbra são algumas das produções nacionais que integram o catálogo da mostra “A Cinemateca é Brasileira – Da Comédia ao Drama”.
Em cartaz entre os próximos dias 9 e 22 de abril, as sessões são gratuitas no Cinema da Fundação das salas Derby e Museu, localizadas respectivamente na área central do Recife e em Casa Forte, Zona Norte da cidade.
A programação no Cinema da Fundação - equipamento cultural vinculado à Diretoria de Memória, Educação, Cultura e Arte (Dimeca) da Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) - faz parte do projeto “Viva Cinemateca” que, no Recife, percorre gêneros cinematográficos diversos com seleção nacional de longas e curtas-metragens. Realizada pela Cinemateca Brasileira, a mostra tem fomento do Instituto Cultural Vale, da Shell e do Itaú.
Além das produções já citadas, estão ainda na programação “A Hora e Vez de Augusto Matraga”, de Roberto Santos; “O Menino e o Mundo", de Alê Abreu; “Saneamento Básico, o Filme”, de Jorge Furtado e “Últimas Conversas”, de Eduardo Coutinho.
“Los Silencios”, de Beatriz Seigner; “Branco Sai, Preto Fica”, de Adirley Queirós e “Roberto Carlos em Ritmo de Aventura”, de Roberto Farias, entre outras produções, também são destaques da mostra que acontece na Sala Derby, de 9 a 15 de abril e na Sala Museu, de 16 a 22 do mesmo mês.
PROGRAMAÇÃO
Sala Derby | 9 a 15 de abril
Quinta-feira (9)
15h20 — Última Parada 174
17h30 — O Lobo Atrás da Porta
19h30 — Morto Não Fala
Sexta-feira (10)
17h50 — Candinho + A Velha a Fiar
19h50 — Abrigo Nuclear
21h40 — O Estranho Mundo de Zé do Caixão + O Duplo
Sábado (11)
15h25 — O Menino e o Mundo + Lé com Cré
17h15 — A Hora e Vez de Augusto Matraga
19h30 — Saneamento Básico, o Filme
21h40 — Roberto Carlos em Ritmo de Aventura
Domingo (12)
14h30 — Roberto Carlos em Ritmo de Aventura
16h25 — São Bernardo
18h40 — O Homem do Pau-Brasil
Terça-feira (14)
15h30 — Los Silencios
17h20 — Branco Sai, Preto Fica + O Pedestre
19h30 — Que Horas Ela Volta? + Escasso
Quarta-feira (15)
15h25 — Amei um Bicheiro
17h15 — A Hora e Vez de Augusto Matraga
19h30 — Últimas Conversas + A Entrevista
Sala Museu | 16 a 22 de abril
Quinta-feira (16)
15h — Amei um Bicheiro
16h50 — O Estranho Mundo de Zé do Caixão + O Duplo
19h — O Lobo Atrás da Porta
Sexta-feira (17)
15h30 — Morto Não Fala
17h40 — Candinho + A Velha a Fiar
19h40 — Saneamento Básico, o Filme
Sábado (18)
14h30 — Roberto Carlos em Ritmo de Aventura
16h30 — Los Silencios
17h50 — Últimas Conversas + A Entrevista
19h50 — Branco Sai, Preto Fica + O Pedestre
Domingo (19)
14h30 — O Menino e o Mundo + Lé com Cré
16h20 — Que Horas Ela Volta? + Escasso
18h50 — A Hora e Vez de Augusto Matraga
Terça-feira (21)
14h40 — O Homem do Pau-Brasil
16h50 — São Bernardo
19h — Última Parada 174
Quarta-feira (22)
15h15 — Roberto Carlos em Ritmo de Aventura
17h15 — Abrigo Nuclear
19h — Los Silencios
*Com informações da assessoria de imprensa
SERVIÇO
“A Cinemateca é Brasileira – Da Comédia ao Drama”
Quando: de 9 a 22 de abril
Onde: Cinema da Fundação - Sala Derby (Rua Henrique Dias, 609, Derby) e Sala Museu (Av. Dezessete de Agosto, 2187, Casa Forte)
Acesso gratuito
Informações: @fundajoficial