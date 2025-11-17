A- A+

CINE PE Cine PE abre inscrições para mostras competitivas de curtas e longas-metragens 30ª edição do Festival do Audiovisual está com inscrições abertas para as mostras até 31 de dezembro

O Festival do Audiovisual Cine-PE, que celebra em 2026 o seu 30º aniversário, está com inscrições abertas para mostras competitivas de curtas e longas-metragens.



Interessados podem realizar a inscrição a partir desta segunda-feira (17) até o dia 31 de dezembro, para a edição marcada para acontecer entre os dias 1º e 7 de junho do próximo ano.



As inscrições, assim como o regulamento, podem ser conferidos neste link.

As Mostras

As inscrições estão abertas para as três mostras competitivas do festival: Mostra de Curtas Pernambucanos, Mostra de Curtas Nacionais e Mostra de Longas Brasileiros - contemplando as categorias ficção, animação e documentário.









Os curtas devem ter até 22 minutos, incluindo créditos. Já os longas devem ter mais de 70 minutos.



Podem ser inscritas produções brasileiras ou coproduções internacionais, desde que atendidas exigências de exibição em formato digital.



O processo seletivo será realizado por uma curadoria especializada, com avaliação dos filmes inscritos sob critérios que incluem qualidade técnica e artística, além da trajetória da produtora e do diretor, entre outros.



O envio dos filmes deve ser feito via link privado, no ato da inscrição. Aos selecionados serão solicitados a entregar os materiais de exibição em DCP sem KDM, ou em arquivo ProRes HQ 422.

Acessibilidade

Vale ressaltar que para a edição 2026, o Cine PE reforça os seus critérios de acessibilidade, com todos os filmes selecionados, curtas e longas, com legendagem descritiva em português para pessoas surdas e ensurdecidas, e audiodescrição.



Troféu Calunga

Os filmes selecionados, seguindo a tradição do festival, concorrem ao Troféu Calunga - culminância da premiação do Cine PE.



SERVIÇO

30º Cine PE - Festival do Audiovisual 2026

Inscrições abertas para mostras competitivas

Quando: de 17 de novembro a 31 de dezembro

Onde: neste link

Informações: @cinepeoficial



