Cinema Cineteatro do Parque voltará a oferecer programação regular de cinema após 14 anos De acordo com a Prefeitura, voltarão a ser exibidos, no mês de março, filmes locais e nacionais a preços populares, com sessões de segunda a quarta-feira; Cineteatro Apolo também voltará a exibir filmes

Depois de 14 anos, o Cineteatro do Parque voltará a oferecer sessões de cinema a preços populares, no próximo mês de março, como tradicionalmente fazia. Desde sua reinauguração, em 2020, quando o equipamento voltou a ser aberto ao público cessando um hiato de uma década fora de atividade devido a reformas e atrasos em licitações, apenas algumas sessões de cinema foram exibidas, entre elas, o pré-lançamento do filme "Retratos Fantasmas", de Kleber Mendonça Filho.

A partir do mês de março, a programação regular de cinema enfim volta à atividade, informa a Secretaria de Cultura (Secult) e a Fundação de Cultura Cidade do Recife (FCCR). As sessões serão exibidas de segunda a quarta-feira, com os preços populares que foram marca registrada do Cineteatro do Parque no passado, notadamente durante a gestão do saudoso programador Geraldo Pinho Alves e os que o sucederam.

Fomento à produção nacional e local

A curadoria do Cineteatro do Parque deve privilegiar o cinema nacional, com especial olhar para a produção pernambucana, sob coordenação de Luciana Poncioni, que atualmente responde pelo segmento de cinema na FCCR e deve participar do processo de curadoria, com contribuições externas.

teatro Apolo Hermilo é outro equipamento que deve voltar a exibir cinema, com recursos da Lei paulo Gustavo

Cineteatro Apolo

Outro equipamento que deve voltar a exibir cinema é o Teatro Apolo, que era Cineteatro até 2015.Segundo a Prefeitura, o espaço será um dos próximos a receber benfeitorias da ação MOVE Cultura, com recursos da Lei Paulo Gustavo.





