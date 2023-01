A- A+

CINEMA Cineteatro Gambiarra ganha mostra gratuita Mostra será composta pelos espetáculos A Reinvenção da Palavra, Avós, O Último Encontro do Poeta com a sua Alma e Martelada

Gambiarra quer dizer ”uma solução improvisada para resolver um problema ou para remediar uma situação de emergência”. A palavra foi inspiração para o coletivo formado pelo ator Cláudio Ferrario, a atriz Olga Ferrario, o músico Hugo Coutinho e a cineasta Dea Ferraz quando criaram, em julho de 2020, o Cineteatro Gambiarra.

Na ocasião, início da pandemia da Covid, estavam confinados num sítio em Gravatá (PE) e decidiram não parar de trabalhar com o que sabem e gostam. Apostando num formato híbrido de experimentações entre o cinema, o teatro e a tecnologia, o Cineteatro Gambiarra produziu 6 montagens e realizou 27 sessões on line que foram assistidas por mais de 4 mil espectadores pagantes em 2 anos e meio.

Parte dessa produção poderá ser vista gratuitamente agora em janeiro, com a estreia, no dia 21, da "Temporada Aberta Gambiarra", projeto cultural patrocinado pelo Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura (FUNCULTURA PE) com exibição pelo YouTube do Cineteatro Gambiarra.

Integram a mostra os espetáculos A Reinvenção da Palavra (21), Avós (24), O Último Encontro do Poeta com a sua Alma (28) e Martelada (31). Produção autoral de Pernambuco para o mundo que aborda temas de vida e morte, ancestralidade, cultura popular, palavra e poesia, existência e mundo, em caminhos poéticos e experimentais.

“Nunca se estabelecendo nem em uma ou outra. O que faz de cada montagem uma nova experiência. A câmera se torna um olho-corpo presente e atuante. A imagem ganha contornos sensoriais e a distância imposta pela virtualidade se desfaz sutilmente”, destaca o Coletivo.

“Esperamos voltar em breve com novidades a partir da mesma pesquisa, só que de forma também presencial”, afirma Cláudio Ferrario.

SERVIÇO:

Temporada Aberta Gambiarra

Onde: No Canal do Youtube

Sábado (21) - A Reinvenção Da Palavra

Terça-feira (24) - Avós

Sábado (28) - O Último Encontro do Poeta com a sua Alma

Terça-fira (31) - MARTELADA

TODAS AS SESSÕES TÊM INTÉRPRETE DE LIBRAS E COMEÇAM ÀS 20h



