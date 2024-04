A- A+

BBB 24 Cininha de Paula faz críticas a Beatriz do BBB 24; "Essa menina é surtada" A diretora e atriz publicou vídeo no TikTok em que questiona a sanidade da sister

Parece que a “alegria discreta” de Beatriz Reis, no BBB 24, segue chamando a atenção aqui fora. A diretora de tevê e atriz Cininha de Paula publicou, em sua conta no TikTok, um vídeo em que questiona o comportamento da sister, inclusive insinuando algum problema de ordem mental.

No vídeo, Cininha disse que, ao assistir ao BBB antes de dormir, ficou assustada com o comportamento da vendedora do Brás.

“Essa moça Beatriz, ela tem problema né? Ela não é normal, não. Ela é aquilo que a gente chama de maníaca, né?”, disse Cininha. “Aquilo não é alegria, não. Aquilo é mania.”

Ainda no vídeo, Cininha chega a questionar a sanidade mental de Beatriz, usando, no entanto, uma expressão inadequada. “Será que os psiquiatras lá dentro não veem isso, que essa menina é surtada?”, diz. “Jesus, que coisa mais desequilibrada. Caramba!”, continua.

