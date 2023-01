Cintia Dicker revela condição que levou filha recém-nascida à cirurgia

A- A+

Nesta segunda-feira (23), a modelo Cintia Dicker revelou à revista Vogue o que exigiu que sua filha com Pedro Scooby, Aurora, passasse por uma cirurgia logo ao nascer.



Segundo Cintia, a bebê nasceu com gastrosquise — condição congênita que consiste em um defeito no fechamento da parede abdominal da criança e faz com que o intestino se desenvolva para fora do corpo.

Ela contou que a situação foi descoberta com 12 semanas de gravidez e, para que Aurora nascesse em segurança, seria necessário fazer uma cesárea entre 37 e 38 semanas e operá-la logo que viesse ao mundo.

Cintia contou à Vogue que a cirurgia durou meia hora e foi bem-sucedida. Segundo a modelo, o procedimento em Aurora terminou antes mesmo que sua cesárea fosse finalizada.



No total, a criança passou 16 dias internada. No período, Cintia sofreu com tristeza puerperal, um quadro que atinge as mulheres após o parto. Ela também teve uma inflamação na cicatriz da cesárea que precisou tratar com antibióticos.

