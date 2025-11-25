A- A+

HOMENAGEM Cinzas de Preta Gil são transformadas em 12 diamantes; saiba quanto custa e como funciona o processo Durante tratamento contra com câncer, artista pediu a amigos que transmutassem restos mortais em joias, caso ela não resistisse à doença

As cinzas da cantora Preta Gil — que morreu em julho de 2025, aos 50 anos, em decorrência de complicações derivadas de um câncer — foram transformadas em 12 peças de diamante, como revelaram amigos e familiares nesta semana. Enquanto tratava o carcinoma no intestino, a artista pediu que o procedimento fosse realizado caso não resistisse à doença. A intenção, como Preta dizia, era que cada amigo "andasse com um pedacinho dela" para sempre.

Mas, afinal, como funciona o processo de transformação de cinzas em diamantes? No Brasil, há diferentes empresas que fornecem o serviço, que normalmente tem o custo inicial de R$ 3,8 mil para cada joia — o valor pode aumentar a depender do tamanho da peça.

"A transformação laboratorial para ter um diamante é a simulação do que acontece no ambiente natural, só que com uma velocidade de tempo infinitamente maior", relatou, em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, a empresária Mylena Cooper, CEO da The Diamond, empresa responsável pelo diamante da família Gil.





O processo tem início com a eliminação gradual de impurezas como enxofre, potássio e outros elementos. Após essa purificação do material coletado — que, além de cinzas, podem ser cabelos, cordões umbilicais e unhas —, resta apenas o carbono, que é reduzido a um pó fino. Esse pó é, então, submetido a temperaturas e pressões elevadas até adquirir a forma de grafite, que depois é comprimido numa pequena pastilha para facilitar o manuseio.

A pastilha é inserida numa cápsula metálica e vedada com múltiplas placas responsáveis por garantir a pressão adequada e a condução elétrica. O conjunto segue para um sistema capaz de alcançar cerca de 3.000 °C e, em seguida, para uma prensa que reproduz as condições encontradas nas camadas profundas da Terra.

Nessa combinação de calor extremo e pressão intensa, os átomos de carbono se reorganizam rapidamente. O que levaria eras geológicas acaba acontecendo em aproximadamente 60 horas: forma-se o diamante bruto. Depois disso, o material ainda passa por etapas de lapidação e polimento, até adquirir brilho e acabamento final.

Como é feito um diamante a partir de cinzas?

Os processos para a feitura do diamante por meio da cinzas de uma pessoa ou um animal de estimação são os seguintes, como indica a empresa The Diamond:

Envio da fonte: Neste primeiro passo, o cliente envia para a empresa responsável o material de que servirá de base para o diamante. Podem ser cabelo, unha, cinzas ou cordão umbilical;

Extração e purificação: O carbono é extraído e purificado a partir do material em questão, por meio de um processo que dura 14 dias, a fim de garantir a pureza necessária;

Formação do diamante: O carbono purificado é transformado em diamante através de nanotecnologia, recriando o processo natural de formação;

Lapidação e polimento: O diamante é lapidado a laser e polido manualmente para garantir brilho e cortes perfeitos;

Certificação: O diamante é certificado internacionalmente, de maneira a garantir sua autenticidade e qualidade frente a órgãos reconhecidos em todo o planeta;

Montagem e entrega: O diamante é montado numa joia personalizada e entregue ao cliente.

