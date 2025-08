Cinzas de Preta Gil serão distribuídas entre amigos e familiares

A- A+

A família de Preta Gil decidiu que as cinzas da cantora serão distribuídas entre seus familiares e amigos mais próximos. Cada pessoa receberá uma pequena porção para guardar consigo, uma maneira simbólica e afetiva de manter viva a presença da artista.



A informação foi confirmada ao Estadão pela assessoria da família e dada em primeira mão pelo colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo.



A decisão foi tomada logo após a cerimônia de cremação, realizada no dia 25 de julho, no Cemitério e Crematório da Penitência, localizado na zona portuária do Rio de Janeiro. A cremação foi um desejo expresso por Preta Gil à sua família ainda em vida.





O corpo da cantora foi levado ao local em cortejo solene, conduzido por um carro do Corpo de Bombeiros, e passou pelo chamado Circuito de Carnaval de Rua Preta Gil, homenagem que percorreu locais simbólicos para a artista e sua trajetória.



A cerimônia foi restrita a familiares e amigos íntimos da cantora, que morreu aos 50 anos, em decorrência de câncer.

Veja também