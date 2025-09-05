A- A+

LITORAL Em sua quarta edição, Ciranda da Resistência celebra a cultura popular na Ilha de Itamaracá Programação, que ocorre neste final de semana, conta com artistas e grupos pernambucanos representativos, como Coco do Amaro Branco, Grupo Bongar e As Filhas de Baracho

A Ilha de Itamaracá recebe, neste sábado (6) e domingo (7), a quarta edição da Ciranda da Resistência. O encontro ocorre na Praia de Jaguaribe, em frente à Embaixada da Ciranda Lia de Itamaracá.

Na programação, estão previstos artistas e grupos do litoral norte de Pernambuco, como Mestra Totinha, Coco das Artes, Trans Coco, Nossa Cultura Tem Som, As Netas de Anjinha e As Filhas de Baracho.

O palco também abre espaço para a cantora Edilza Aires, Coco do Amaro Branco e o Grupo Bongar. Além disso, os intervalos serão animados pelos DJs Pepe Jordão e Catarina Dee Jah.

O evento faz parte do projeto “Cultura Giratória: Sustentabilidade para a Embaixada da Ciranda Lia de Itamaracá”. A iniciativa é resultado do convênio entre o Centro Cultural Estrela de Lia (CCEL) e o Ministério da Cultura, com recurso de emenda parlamentar do senador Humberto Costa (PT).

Confira a programação:

Sábado (06/09)

11h – DJ Pepe Jordão

13h – Mestra Totinha

14h – Coco das Artes

15h – Trans Coco

16h – Nossa Cultura tem Som

17h – Edilza Aires

18h30 – DJ Pepe Jordão



Domingo (07/09)

10h – Cortejo Maracatu Nação Pernambuco

11h – Catarina Dee Jah

12h – Maracatu Mosca de Fogo

13h – As Netas de Anjinha

14h – Coco do Amaro Branco

15h – As Filhas de Baracho

16h – Catarina Dee Jah

17h – Grupo Bongar



*Com informações da assessoria de imprensa.

