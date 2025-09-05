Em sua quarta edição, Ciranda da Resistência celebra a cultura popular na Ilha de Itamaracá
Programação, que ocorre neste final de semana, conta com artistas e grupos pernambucanos representativos, como Coco do Amaro Branco, Grupo Bongar e As Filhas de Baracho
A Ilha de Itamaracá recebe, neste sábado (6) e domingo (7), a quarta edição da Ciranda da Resistência. O encontro ocorre na Praia de Jaguaribe, em frente à Embaixada da Ciranda Lia de Itamaracá.
Na programação, estão previstos artistas e grupos do litoral norte de Pernambuco, como Mestra Totinha, Coco das Artes, Trans Coco, Nossa Cultura Tem Som, As Netas de Anjinha e As Filhas de Baracho.
O palco também abre espaço para a cantora Edilza Aires, Coco do Amaro Branco e o Grupo Bongar. Além disso, os intervalos serão animados pelos DJs Pepe Jordão e Catarina Dee Jah.
O evento faz parte do projeto “Cultura Giratória: Sustentabilidade para a Embaixada da Ciranda Lia de Itamaracá”. A iniciativa é resultado do convênio entre o Centro Cultural Estrela de Lia (CCEL) e o Ministério da Cultura, com recurso de emenda parlamentar do senador Humberto Costa (PT).
Confira a programação:
Sábado (06/09)
11h – DJ Pepe Jordão
13h – Mestra Totinha
14h – Coco das Artes
15h – Trans Coco
16h – Nossa Cultura tem Som
17h – Edilza Aires
18h30 – DJ Pepe Jordão
Domingo (07/09)
10h – Cortejo Maracatu Nação Pernambuco
11h – Catarina Dee Jah
12h – Maracatu Mosca de Fogo
13h – As Netas de Anjinha
14h – Coco do Amaro Branco
15h – As Filhas de Baracho
16h – Catarina Dee Jah
17h – Grupo Bongar
