Sex, 05 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta05/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
LITORAL

Em sua quarta edição, Ciranda da Resistência celebra a cultura popular na Ilha de Itamaracá

Programação, que ocorre neste final de semana, conta com artistas e grupos pernambucanos representativos, como Coco do Amaro Branco, Grupo Bongar e As Filhas de Baracho

Reportar Erro
O Grupo Bongar é uma das atrações da Ciranda da Resistência O Grupo Bongar é uma das atrações da Ciranda da Resistência  - Foto: Rennan Peixe/Divulgação

A Ilha de Itamaracá recebe, neste sábado (6) e domingo (7), a quarta edição da Ciranda da Resistência. O encontro ocorre na Praia de Jaguaribe, em frente à Embaixada da Ciranda Lia de Itamaracá.

Na programação, estão previstos artistas e grupos do litoral norte de Pernambuco, como Mestra Totinha, Coco das Artes, Trans Coco, Nossa Cultura Tem Som, As Netas de Anjinha e As Filhas de Baracho. 

O palco também abre espaço para a cantora Edilza Aires, Coco do Amaro Branco e o Grupo Bongar. Além disso, os intervalos serão animados pelos DJs Pepe Jordão e Catarina Dee Jah.

Leia também

• Cinema São Luiz recebe a 10ª edição da Mostra Ambiental de Cinema do Recife; confira programação

• Lady Gaga cancela show em Miami minutos antes do início por problema nas cordas vocais

• Festival Cena CumpliCidades mistura dança, teatro e música em sua 18ª edição; veja a programação

O evento faz parte do projeto “Cultura Giratória: Sustentabilidade para a Embaixada da Ciranda Lia de Itamaracá”. A iniciativa é resultado do convênio entre o Centro Cultural Estrela de Lia (CCEL) e o Ministério da Cultura, com recurso de emenda parlamentar do senador Humberto Costa (PT).

Confira a programação: 

Sábado (06/09)
11h – DJ Pepe Jordão
13h – Mestra Totinha
14h – Coco das Artes
15h – Trans Coco
16h – Nossa Cultura tem Som
17h – Edilza Aires
18h30 – DJ Pepe Jordão

Domingo (07/09)
10h – Cortejo Maracatu Nação Pernambuco
11h – Catarina Dee Jah
12h – Maracatu Mosca de Fogo
13h – As Netas de Anjinha
14h – Coco do Amaro Branco
15h – As Filhas de Baracho
16h – Catarina Dee Jah
17h – Grupo Bongar

*Com informações da assessoria de imprensa.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter