Cultura Ciranda da Resistência promove terceira edição com programação cultural na Ilha de Itamaracá O projeto é realizado pelo Centro Cultural Estrela de Lia (CCEL) no Litoral Norte de Pernambuco e contará com a exibição de uma produção audiovisual e apresentações musicais

Promovida pelo Centro Cultural Estrela de Lia (CCEL), a terceira edição da Ciranda da Resistência acontece neste sábado (14), a partir das 18h30, na Praia de Jaguaribe, na Ilha de Itamaracá, Litoral Norte de Pernambuco.

Para antecipar o início da celebração do ciclo junino, a iniciativa contará com uma programação que reúne audiovisual, ciranda, forró e outras atividades acadêmicas.

A ação tem o intuito de dialogar propostas artísticas e pedagógicas, reforçando o papel do espaço como polo de formação.

A Ciranda de Resistência começa com a exibição do Cineclube O Canto da Sereia. Em seguida, as Filhas de Baracho, dupla composta pelas irmãs Dulce e Biu Barracho, realizarão uma apresentação com composições próprias e homenagens ao cancioneiro Mestre Barracho, pais das artistas.

A Praia de Jaguaribe recebe a Ciranda da Resistência, promovida pelo Centro Cultural Estrela de Lia (CCEL). Foto: Ytallo Barreto

A programação reúne exibições audiovisuais, cirandas, forrós e atividades acadêmicas. Foto: Ytallo Barreto

O evento é aberto para todos os públicos e terá atividades artísticas e pedagógicas. Foto: Ytallo Barreto

Com Lia de Itamaracá, a Ciranda da Resistência chega a sua terceira edição após atividades realizadas no Carnaval e no Dia do Trabalhador, na Ilha de Itamaracá. Foto: Ytallo Barreto



Grande estrela da noite, Lia de Itamaracá estará presente no momento, às 20h45, ao lado de sua banda tradicional com um repertório de cirandas raiz. A noite se encerrará com o grupo de forró pé-de-serra Impossíveis do Forró.

“A Ciranda da Resistência tem sido muito mais do que um evento, é um movimento. A cada edição, conseguimos fortalecer o Centro Cultural Estrela de Lia como um espaço vivo, pulsante, coletivo, de arte e de encontros", diz o produtor cultural Beto Hees, coordenador do projeto Ciranda da Resistência.

O evento integra o projeto "Cultura Giratória: Sustentabilidade para a Embaixada da Ciranda Lia de Itamaracá", que é realizado através de um convênio entre a CCEL e o Ministério da Cultura.

"O impacto não se limita aos muros do centro: a Ilha inteira se mobiliza, se aquece, se reconhece e se sente pertencente, orgulhosa dessa realização. A programação desta terceira edição reafirma isso com muita força: temos o cinema, a música, e a tradição, todos ocupando o mesmo espaço, celebrando a cultura como um direito. Em tempos difíceis, reunir a comunidade em torno da arte é um gesto de resistência e de reexistência", completou Beto.

Retomada

Fundado em 2005, Centro Cultural vem sendo reativado após uma década de funcionamento parcial, com paralisação em 2014, e aguarda a finalização de seu restauro total. O local funciona com oficinas e apresentações de artistas, mestras e mestres das expressões populares de Pernambuco.



As atividades do lugar foram interrompidas com o desabamento da antiga estrutura, mas projetos recentes estão contribuindo para que o espaço retorne permanentemente.

SERVIÇO:

III Ciranda da Resistência



Onde: Praia de Jaguaribe, em frente à Embaixada da Ciranda Lia de Itamaracá, Ilha de Itamaracá - PE

Quando: 14 de junho (sábado)

PROGRAMAÇÃO:

18:30h - Exibição Cineclube O Canto da Sereia

20:00 - As Filhas de Baracho

20:45 - Lia de Itamaracá

22:00h - Impossíveis do Forró



