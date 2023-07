"Ciranda Feiticeira": curta pernambucano de animação estreia em festival na Croácia

A- A+

“Ciranda Feiticeira”, curta-metragem de animação pernambucano, realiza a sua estreia internacional nesta quarta-feira (26). Com direção de Lula Gonzaga, pioneiro do cinema de animação em Pernambuco, e trilha sonora de Lia de Itamaracá, o filme ganha exibição no 13º Supertoon International Animation & Comics Festival, em Sibenik, na Croácia.

Lula Gonzaga divide a direção do curta com seu filho, Tiago Delácio. A obra nasceu de um primeiro roteiro guardado desde 1983, quando a família viveu na ilha de Itamaracá, no Litoral Norte de Pernambuco.

Depois de 40 anos, uma equipe de animadores, coordenada por André Rodrigues, trabalhou com base nos desenhos originais e ressignificou a proposta inicial. O novo roteiro aborda uma família de pescadores e trata de um drama do cotidiano.



A música “Ciranda Feiticeira”, gravada por Lia de Itamaracá em 1977. A cantora também emprestou sua voz para uma das personagens da produção, que conta com recursos do Funcultura.

Após o lançamento na Croácia, o curta vai percorrer um circuito de festivais na Itália, Bósnia-Herzegovina, Canadá e Trinidade e Tobago. Sua estreia nacional será na última semana de agosto, no 14º Festival de Cinema de Triunfo, no Sertão pernambucano.

