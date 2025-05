Festival reforça tradição da ciranda e celebra mestre João Limoeiro, Patrimônio Vivo de Pernambuco

A- A+

"Eu acredito que os reconhecimentos e homenagens devem ser feitos em vida (...)".

E tal qual o desejo do Patrimônio Vivo de Pernambuco, João Limoeiro, um dos nomes de peso da tradição da ciranda no Estado, no próximo dia 31 de maio a cidade de Nazaré da Mata, Mata Norte do Estado, vai celebrar a Cultura Popular na 2ª edição do Festival de Ciranda João Limoeiro.



Com apoio do Programa Estadual de Apoio à Cultura (PNAB), cirandeiros, cirandeiras, músicos e apreciadores da Cultura Popular vão se reunir no Parque dos Lanceiros para apreciar a dança que une música, poesia e entrelaça pessoas numa mesma ropda.

"Ser Patrimônio Vivo representa o reconhecimento do meu esforço e trabalho, mas também é resultado de muito empenho coletivo", pontua o mestre, que soma mais de sete décadas de dedicação à ciranda.

O Festival

Em 2024, na cidade Carpina, também na Mata Norte pernambucana, o Festival de Ciranda João Limoeiro fez sua estreia.



A ideia na edição inaugural da festa era celebrar o título de Patrimônio Vivo concedido ao meste João, com Ricco Serafim à frente do projeto, que neste 2025 ganha reforço em Nazaré da Mata, terra do cirandeiro Antônio Baracho.



O Maracatu Carneiro da Serra, de Glória do Goitá, também integra a realização do evento.



Programação

Além da ciranda - Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil - apresentações artísticas estão na programação do festival, com o Coco Rural e o Maracatu entre as manifestações que serão exaltadas.



Ainda na agenda, haverá a exibição do curta "O Rei da Ciranda Pesada". Na narrativa será contada a trajetória e a importância de João Limoeiro para a música e a cultura pernambucana.



SERVIÇO

2ª edição do Festival de Ciranda João Limoeiro

Quando: Sábado, 31 de maio, às 16h

Onde: Parque dos Lanceiros, em Nazaré da Mata

Informações: @joaolimoeirooficial





