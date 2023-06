A- A+

Cultura Popular "Ciranda no Pátio" apresenta grupos no Pátio de São Pedro, nesta sexta (9); confira as atrações A partir das 17h30, sobem ao palco as cirandas Terno da Mata, Carcará e Cobiçada do Mestre Walter, no Pátio de São Pedro

Mais uma edição do projeto Ciranda no Pátio reúne grupos populares, nesta sexta-feira (9), a partir das 17h30, no Pátio de São Pedro. Promovido pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife, o evento é gratuito.

Até as 21h, subirão ao palco três grupos: Ciranda Terno da Mata, Ciranda Carcará e Ciranda Cobiçada do Mestre Walter, chamando o povo todo para brincar ao som do ritmo declarado patrimônio imaterial do Brasil pelo Iphan.

A celebração resgata uma programação tradicional, oferecida nos idos de 1970, feita de dança e música, tecida na oralidade e repassada literalmente de mão em mão, no pátio que é um de seus palcos historicamente mais importantes.

Serviço

Ciranda no Pátio

Data: Sexta-feira (9)

Horário: A partir das 17h30

Local: Pátio de São Pedro

Atrações: Ciranda Terno da Mata, Ciranda Carcará e Ciranda Cobiçada do Mestre Walter

