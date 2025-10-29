A- A+

CULTURA POPULAR Mestre Ricco Serafim é eleito presidente da Associação das Cirandas de Pernambuco Ricco Serafim é também um dos fundadores da entidade

A Associação das Cirandas de Pernambuco elegeu como novo presidente o Mestre Ricco Serafim, que também é um dos fundadores da entidade.



Eleito por unanimidade e agora à frente da Associação, Ricco tem participação ativa na união de cirandeiros mais antigos com os da atual geração, viabilizando dessa forma um projeto coletivo para a Ciranda, Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil (Iphan, 2021).

"Estou muito feliz em representar essa entidade através da vontade da maioria e dizer que vou fazer uma gestão participativa para todos e todas", ressaltou mestre Ricco, após a eleição.









Entre os propósitos do novo presidente, está o de fortalecer as cirandas, ampliar o reconhecimentos de mestres e mestras e promover ações que mantenham viva a manifestação da Cultura Popular da ciranda.

Noé da Ciranda

Ainda na mensagem, pós-vitória como presidente da Associação, Ricco prestou homenagem ao mestre Noé da Ciranda, referência no movimento.



"Quero dedicar essa gestão ao mestre Noé da Ciranda, que se estivesse aqui estaria muito feliz com essa conquista (...) Viva Noé! Viva a Ciranda de Pernambuco", bradou o mestre sobre Nóe - falecido neste último mês de setembro, no Recife.

