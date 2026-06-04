Ciranda reúne mestres e grupos tradicionais em mostra cultural na Mata Norte
Evento em Tracunhaém celebra o Dia Estadual da Ciranda e integra a programação do Trezenário do município, com apresentações de artistas de várias regiões de Pernambuco
Tracunhaém, na Mata Norte pernambucana, recebe, no sábado (6) e domingo (7), a terceira edição da Mostra do Coletivo das Cirandas de Pernambuco.
A iniciativa marca as celebrações do Dia Estadual da Ciranda e promove encontros entre mestres, mestras, grupos culturais e admiradores da manifestação popular, considerada uma das mais representativas expressões da identidade cultural do estado.
A programação será realizada na Avenida Desembargador Carlos Vaz, nas proximidades da Igreja do Rosário, transformando o espaço em ponto de encontro para apresentações musicais e rodas de dança que atravessam gerações.
Além de difundir a tradição cirandeira, a mostra busca estimular a troca de experiências entre artistas e aproximar o público dos saberes populares.
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As atividades começam no sábado (6), às 21h, com apresentações de Mestre Lua e Ciranda Lunar, Mestre Arnaldo e Ciranda do Amaro Branco, Mestre Walter e Ciranda Cobiçada, Mestre Zeca e Ciranda Popular de Paudalho, além de Mestre Luiz Henrique e Ciranda Balanço do Amor.
No domingo (7), a partir das 18h, o público poderá acompanhar os shows da Ciranda da Rosa Vermelha do Recife, Mestre Juarez e Ciranda Tabajara, Ciranda Mimosa, Mestre Biu Paizinho e Ciranda Terno da Mata, e Mestre Anderson Miguel e Ciranda Raiz da Mata Norte.
Presente sobretudo nas regiões litorâneas e na Zona da Mata, a ciranda se consolidou como patrimônio simbólico da cultura pernambucana.
Caracterizada pelas grandes rodas formadas por participantes ao som de percussões, instrumentos de marcação rítmica e cantos coletivos, a manifestação mantém viva uma tradição de participação popular e celebração comunitária.
A mostra integra a agenda da Festa do Trezenário de Tracunhaém, realizada entre os dias 1º e 13 de junho.
O evento conta com incentivo da Fundarpe, apoio da Terno da Mata Produções e da Prefeitura de Tracunhaém, e é promovido pela Associação do Coletivo das Cirandas de Pernambuco.
Programação:
Sábado (6) – a partir das 21h
Mestre Lua e a Ciranda Lunar
Mestre Arnaldo e a Ciranda do Amaro Branco
Mestre Walter e a Ciranda Cobiçada
Mestre Zeca e a Ciranda Popular de Paudalho
Mestre Luiz Henrique e a Ciranda Balanço do Amor
Domingo (7) – a partir das 18h
Ciranda da Rosa Vermelha do Recife
Mestre Juarez e a Ciranda Tabajara
Ciranda Mimosa
Mestre Biu Paizinho e a Ciranda Terno da Mata
Mestre Anderson Miguel e a Ciranda Raiz da Mata Norte.
SERVIÇO
3ª Mostra do Coletivo das Cirandas de Pernambuco
Quando: 6 e 7 de junho de 2026
Onde: Avenida Desembargador Carlos Vaz (ao lado da Igreja do Rosário) - Tracunhaém-PE
Entrada gratuita
Instagram: @ternodamata