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CULTURA POPULAR Ciranda reúne mestres e grupos tradicionais em mostra cultural na Mata Norte Evento em Tracunhaém celebra o Dia Estadual da Ciranda e integra a programação do Trezenário do município, com apresentações de artistas de várias regiões de Pernambuco

Tracunhaém, na Mata Norte pernambucana, recebe, no sábado (6) e domingo (7), a terceira edição da Mostra do Coletivo das Cirandas de Pernambuco.

A iniciativa marca as celebrações do Dia Estadual da Ciranda e promove encontros entre mestres, mestras, grupos culturais e admiradores da manifestação popular, considerada uma das mais representativas expressões da identidade cultural do estado.

A programação será realizada na Avenida Desembargador Carlos Vaz, nas proximidades da Igreja do Rosário, transformando o espaço em ponto de encontro para apresentações musicais e rodas de dança que atravessam gerações.

Além de difundir a tradição cirandeira, a mostra busca estimular a troca de experiências entre artistas e aproximar o público dos saberes populares.

As atividades começam no sábado (6), às 21h, com apresentações de Mestre Lua e Ciranda Lunar, Mestre Arnaldo e Ciranda do Amaro Branco, Mestre Walter e Ciranda Cobiçada, Mestre Zeca e Ciranda Popular de Paudalho, além de Mestre Luiz Henrique e Ciranda Balanço do Amor.

No domingo (7), a partir das 18h, o público poderá acompanhar os shows da Ciranda da Rosa Vermelha do Recife, Mestre Juarez e Ciranda Tabajara, Ciranda Mimosa, Mestre Biu Paizinho e Ciranda Terno da Mata, e Mestre Anderson Miguel e Ciranda Raiz da Mata Norte.

Presente sobretudo nas regiões litorâneas e na Zona da Mata, a ciranda se consolidou como patrimônio simbólico da cultura pernambucana.

Caracterizada pelas grandes rodas formadas por participantes ao som de percussões, instrumentos de marcação rítmica e cantos coletivos, a manifestação mantém viva uma tradição de participação popular e celebração comunitária.

A mostra integra a agenda da Festa do Trezenário de Tracunhaém, realizada entre os dias 1º e 13 de junho.

O evento conta com incentivo da Fundarpe, apoio da Terno da Mata Produções e da Prefeitura de Tracunhaém, e é promovido pela Associação do Coletivo das Cirandas de Pernambuco.



Programação:



Sábado (6) – a partir das 21h

Mestre Lua e a Ciranda Lunar

Mestre Arnaldo e a Ciranda do Amaro Branco

Mestre Walter e a Ciranda Cobiçada

Mestre Zeca e a Ciranda Popular de Paudalho

Mestre Luiz Henrique e a Ciranda Balanço do Amor

Domingo (7) – a partir das 18h

Ciranda da Rosa Vermelha do Recife

Mestre Juarez e a Ciranda Tabajara

Ciranda Mimosa

Mestre Biu Paizinho e a Ciranda Terno da Mata

Mestre Anderson Miguel e a Ciranda Raiz da Mata Norte.



SERVIÇO

3ª Mostra do Coletivo das Cirandas de Pernambuco

Quando: 6 e 7 de junho de 2026

Onde: Avenida Desembargador Carlos Vaz (ao lado da Igreja do Rosário) - Tracunhaém-PE

Entrada gratuita

Instagram: @ternodamata

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