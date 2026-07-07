Circo Celestia entra no clima das férias com novos horários e campanha solidária no Recife
Espetáculo da tradicional família Stevanovich oferece ingressos de meia-entrada solidária com doação de alimentos
Com a chegada das férias de julho, o Circo Celestia amplia a programação no Recife para atender ao público que busca opções de lazer durante o período do recesso escolar.
Até o próximo domingo (12), o espetáculo da tradicional família Stevanovich passa a contar com novos horários de apresentações.
Nesta terça-feira (7), a programação será às 20h30. Na quarta (8), quinta (9) e sexta-feira (10), as apresentações ocorrem às 18h30 e 20h30.
Já no fim de semana, o sábado (11) conta com os horários de 14h30, 17h30 e 20h30, enquanto o domingo (12) conta ainda com uma sessão de matinê prevista para às 10h30, além de 14h30, 17h30 e 20h30.
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O circo também mantém a campanha solidária que concede 50% de desconto nos ingressos mediante a doação de um quilo de alimento não perecível.
Toda a arrecadação será destinada a instituições de acolhimento da capital pernambucana.
Pela primeira vez em temporada no Nordeste, o Circo Celestia está instalado no estacionamento da Faculdade Universo, na Avenida Mascarenhas de Moraes, na Imbiribeira.
A estrutura ocupa uma área de 15 mil metros quadrados, tem capacidade para 1.900 espectadores por sessão e foi transportada por 40 carretas, que levaram cerca de 800 toneladas de equipamentos e estruturas.
Sob o comando da tradicional família Stevanovich, o espetáculo reúne mais de 200 profissionais de diversos países, entre artistas, técnicos e equipe de apoio.
A programação reúne atrações como freestyle motocross, Globo da Morte, trapezistas, equilibristas, mágicos, palhaços e números aéreos.
Além da meia-entrada solidária, o público pode comprar ingressos a partir de R$ 20 no setor promocional. As entradas podem ser adquiridas pelo site oficial do Circo Celestia ou diretamente na bilheteria, sem cobrança de taxa de conveniência.
Serviço
Circo Celestia - Temporada Recife
Local: Estacionamento da Faculdade Universo (Avenida Mascarenhas de Moraes, 2169, Imbiribeira -Recife/PE)
Campanha solidária: 50% de desconto em qualquer setor mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível (exceto sal)
Ingressos: a partir de R$ 20 no setor promocional
Confira os horários das apresentações nas férias
Terça-feira (7/7): 20h30
Quarta, quinta e sexta-feira (8 a 10/7): 18h30 e 20h30
Sábado (11/7): 14h30, 17h30 e 20h30
Domingo (12/7): matinê às 10h30, além de sessões às 14h30, 17h30 e 20h30