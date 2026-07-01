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CULTURA Circo Celestia segue em temporada no Recife com ingressos promocionais e ação solidária Espetáculo internacional permanece na capital até 12 de julho, com atrações para toda a família e desconto mediante doação de alimentos

O período de férias escolares amplia as opções de lazer para as famílias no Recife, e uma delas é a temporada do Circo Celestia, que permanece na capital pernambucana até o dia 12 de julho.

Instalado no estacionamento da Faculdade Universo, no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul da cidade, o espetáculo reúne atrações internacionais, apresentações para todas as idades e uma campanha solidária que garante desconto nos ingressos.

Pela primeira vez em turnê pelo Nordeste, o Circo Celestia ocupa uma estrutura de 15 mil metros quadrados, com capacidade para receber até 1.900 pessoas por sessão. Toda a montagem foi transportada em 40 carretas, que levaram aproximadamente 800 toneladas de equipamentos e estruturas.

O espetáculo

A programação é comandada pela tradicional família Stevanovich e reúne mais de 200 profissionais de diferentes nacionalidades, entre artistas, técnicos e equipe de apoio.

A apresentação combina números clássicos do circo com atrações de grande porte, como o Globo da Morte, freestyle motocross, trapezistas, equilibristas, apresentações aéreas, mágicos e palhaços.

Além da programação artística, o público pode participar de uma campanha solidária durante toda a temporada. Quem doar 1 quilo de alimento não perecível, exceto sal, tem direito a 50% de desconto em qualquer setor do circo.

Os alimentos arrecadados serão destinados a instituições de acolhimento do Recife. Também há ingressos promocionais a partir de R$ 20.

As apresentações acontecem às segundas, terças e quintas-feiras, às 20h30. Nas sextas, as sessões são às 18h30 e 20h30. Aos sábados e feriados, o público pode escolher entre os horários das 16h, 18h e 20h.

Excepcionalmente neste domingo (5), o circo realizará duas matinês, às 10h30 e às 11h30. Não há apresentações às quartas-feiras.

Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do circo ou pelo site oficial.

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