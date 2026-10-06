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12 DE OUTUBRO

Circo da Trup movimenta o Dia das Crianças no RioMar Recife

Programação para os pequenos terá palco montado na Praça de Alimentação do mall

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Circo da Trup movimenta o Dia das Crianças no RioMar RecifeCirco da Trup movimenta o Dia das Crianças no RioMar Recife - Foto: Arnaldo Carvalho/Especial para o RioMar Recife

Vai ter palhaço, malabaristas, mágico e bailarinas no 'picadeiro' que será armado na Praça de Alimentação do RioMar Recife no próximo 12 de outubro, Dia das Crianças.

O mall, localizado no Pina, Zona Sul da cidade, está com programação especial voltada para celebrar os pequenos, que vão ser contemplados com show gratuito do Circo da Trup. 

 

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Além do universo circense, o grupo também apresenta show musical com banda.

SERVIÇO
Circo da Trup
Quando: segunda-feira (12), às 16h
Onde: Praça de Alimentação do RioMar Recife (Piso L3) - Av. República do Líbano, 251, Pina
Acesso gratuito
Informações: @riomar_recife

 

 

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