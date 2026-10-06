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12 DE OUTUBRO Circo da Trup movimenta o Dia das Crianças no RioMar Recife Programação para os pequenos terá palco montado na Praça de Alimentação do mall

Vai ter palhaço, malabaristas, mágico e bailarinas no 'picadeiro' que será armado na Praça de Alimentação do RioMar Recife no próximo 12 de outubro, Dia das Crianças.



O mall, localizado no Pina, Zona Sul da cidade, está com programação especial voltada para celebrar os pequenos, que vão ser contemplados com show gratuito do Circo da Trup.









Além do universo circense, o grupo também apresenta show musical com banda.



SERVIÇO

Circo da Trup

Quando: segunda-feira (12), às 16h

Onde: Praça de Alimentação do RioMar Recife (Piso L3) - Av. República do Líbano, 251, Pina

Acesso gratuito

Informações: @riomar_recife

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