CHÃO DE ESTRELAS Circo Experimental Negro apresenta espetáculo sobre João Cândido no Daruê Malungo O trabalho reúne circo, teatro, música, contação de histórias e manipulação de bonecos para apresentar a trajetória do marinheiro

O Circo Experimental Negro (CEN) apresenta, neste sábado (22), às 15h, no Daruê Malungo, em Chão de Estrelas, o espetáculo “O Almirante Negro e a Rainha do Mar”. A atividade, com acesso gratuito e intérprete de Libras, integra a programação da 30ª Semana Afro – Daruê Malungo.

A data coincide com o aniversário da Revolta da Chibata, ocorrida em 22 de novembro de 1910 e a montagem propõe uma releitura do episódio histórico liderado por João Cândido Felisberto.

Dirigido por Hammai Assis, o trabalho reúne circo, teatro, música, contação de histórias e manipulação de bonecos para apresentar a trajetória do marinheiro e o contexto das insurreições motivadas por abusos e práticas racistas na Marinha brasileira do início do século 20.

Voltado especialmente para estudantes da rede pública, o espetáculo articula números de acrobacia, percha fixa e manipulação cênica com o objetivo de dialogar com conteúdos previstos na Lei 10.639/03, que inclui o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana no currículo escolar.

A personagem Yemanjá é incorporada como guia narrativa, associando o enredo a elementos da religiosidade de matriz africana e da tradição oral.

A produção foi contemplada na Faixa 3: Infância do Edital de Diversidade, Cultura e Periferia da PNAB PE 2024, integrando o projeto “O Almirante Negro e a Rainha do Mar – Recontando Histórias Afro-brasileiras nas Escolas”, idealizado pelo artista e pesquisador Rob Silva.

Segundo ele, o trabalho busca oferecer ao público infantil uma abordagem acessível sobre o tema, alinhada a práticas de educação antirracista.

SERVIÇO

“O Almirante Negro e a Rainha do Mar”

Quando: Sábado (22), às 15h

Onde: Daruê Malungo - Rua Passarela, 18-A, Chão de Estrelas - Recife-PE

Acesso gratuito

Instagram: @darue.malungo

