Circo Experimental Negro apresenta espetáculo sobre João Cândido no Daruê Malungo
O trabalho reúne circo, teatro, música, contação de histórias e manipulação de bonecos para apresentar a trajetória do marinheiro
O Circo Experimental Negro (CEN) apresenta, neste sábado (22), às 15h, no Daruê Malungo, em Chão de Estrelas, o espetáculo “O Almirante Negro e a Rainha do Mar”. A atividade, com acesso gratuito e intérprete de Libras, integra a programação da 30ª Semana Afro – Daruê Malungo.
A data coincide com o aniversário da Revolta da Chibata, ocorrida em 22 de novembro de 1910 e a montagem propõe uma releitura do episódio histórico liderado por João Cândido Felisberto.
Dirigido por Hammai Assis, o trabalho reúne circo, teatro, música, contação de histórias e manipulação de bonecos para apresentar a trajetória do marinheiro e o contexto das insurreições motivadas por abusos e práticas racistas na Marinha brasileira do início do século 20.
Voltado especialmente para estudantes da rede pública, o espetáculo articula números de acrobacia, percha fixa e manipulação cênica com o objetivo de dialogar com conteúdos previstos na Lei 10.639/03, que inclui o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana no currículo escolar.
A personagem Yemanjá é incorporada como guia narrativa, associando o enredo a elementos da religiosidade de matriz africana e da tradição oral.
A produção foi contemplada na Faixa 3: Infância do Edital de Diversidade, Cultura e Periferia da PNAB PE 2024, integrando o projeto “O Almirante Negro e a Rainha do Mar – Recontando Histórias Afro-brasileiras nas Escolas”, idealizado pelo artista e pesquisador Rob Silva.
Segundo ele, o trabalho busca oferecer ao público infantil uma abordagem acessível sobre o tema, alinhada a práticas de educação antirracista.
SERVIÇO
“O Almirante Negro e a Rainha do Mar”
Quando: Sábado (22), às 15h
Onde: Daruê Malungo - Rua Passarela, 18-A, Chão de Estrelas - Recife-PE
Acesso gratuito
Instagram: @darue.malungo