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AGENDA CULTURAL "Circo Godot", espetáculo circense, inicia turnê no Recife neste domingo (16) No sábado (15) a companhia compartilha sua pesquisa artística na oficina "Por Nada se Espera"

A Companhia Circo Godot de Teatro inicia pelo Recife uma nova temporada do espetáculo de bufonaria Circo Godot. No Recife, as atividades serão realizadas no Museu Cais do Sertão. A programação começa com a oficina no sábado (15) e segue com a apresentação do espetáculo no domingo (16). As atividades são gratuitas e têm classificação etária livre. A apresentação contará com audiodescrição para pessoas não videntes ou com deficiência visual, enquanto o debate terá tradução em Libras.

A montagem utiliza técnicas e habilidades circenses para abordar as relações de poder entre opressor e oprimido. Protagonizado por Asaías Rodrigues e Charles de Lima, que interpretam os bufões Gatropo e Tropino, o espetáculo tem texto e direção de Quiercles Santana e passará por dez municípios do Litoral ao Sertão de Pernambuco.

Além do Recife, o roteiro inclui Goiana, Glória do Goitá, Pesqueira, Caruaru, Afogados da Ingazeira, Buíque, Arcoverde, Triunfo e Serra Talhada. Em cada cidade, a companhia também oferece uma oficina de formação e um bate-papo com o tema Cultura de Paz.

Segundo o diretor Quiercles Santana, a circulação pelo estado dialoga com a própria natureza do circo. “O circo carrega em si o nomadismo e a capacidade de falar diretamente ao coração do povo. Encontrar diferentes plateias transforma e ressignifica a própria cena”, afirma.



Oficina

No Recife, também estão abertas as inscrições para a oficina "Por Nada se Espera", na qual a companhia compartilha sua pesquisa artística, baseada no teatro físico, em habilidades circenses e em formas animadas. A atividade tem seis horas/aula e é voltada para pessoas de diferentes gêneros a partir dos 15 anos. As inscrições podem ser feitas por formulário online.

“Vamos trabalhar habilidades e técnicas circenses, estado de presença e algumas ferramentas para aprimorar o treinamento pessoal do ator/atriz a partir do que mostramos no espetáculo”, explica Asaías Rodrigues.

Espetáculo

Circo Godot acompanha os vagabundos Gatropo e Tropino, que percorrem o mundo em busca de quem queira assistir às suas “patacoadas”. Gatropo ocupa a posição de chefe, enquanto Tropino é seu subalterno.

Em uma atmosfera próxima à comédia pastelão, os personagens envolvem o público em ações cotidianas e números circenses, enquanto a relação entre os dois é marcada por sentimentos de desprezo mútuo.

Origens

Com 16 anos de atuação, a Companhia Circo Godot de Teatro foi criada no Recife pelos artistas pernambucanos Asaías Rodrigues, Quiercles Santana e Andrezza Alves e pelo circense italiano Damiano Massaccesi.

Atualmente, a companhia é formada por Quiercles Santana, responsável pelo texto e direção; Asaías Rodrigues; Charles de Lima, artista circense, cenógrafo e figurinista que entrou para a trupe em 2019; Juan Saucedo, na produção executiva; e Luciana Raposo, na iluminação.

SERVIÇO

“Circo Godot” com Asaías Rodrigues e Charles de Lima

Onde: Museu Cais do Sertão - Avenida Alfredo Lisboa, s/n, Bairro do Recife, no Auditório “É do povo”

Quando: domingo (16), às 17h

Entrada gratuita

“Oficina Por Nada se Espera” com os integrantes da Cia Circo Godot de Teatro

Quando: sábado (15), das 9h às 16h

Onde: Museu Cais do Sertão - Avenida Alfredo Lisboa, s/n, Bairro do Recife, na sala “Caixa de Poesia”

Inscrições via formulário online

Atividade gratuita

Informações: @ciacircogodotdeteatro

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