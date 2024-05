Circo Maximus estreia temporada em Olinda; confira horários e preços

A- A+

O Circo Maximus, considerado o maior da América Latina, estreou temporada em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, na última sexta-feira (10).

Com dez sessões por semana, o picadeiro está montado na avenida Carmelita Soares Muniz de Araújo, nº 225, no bairro de Casa Caiada, em frente ao Patteo Shopping Olinda.

Os ingressos custam a partir de R$ 15 [confira todos os horários e preços no final do texto].

O espetáculo dura entre 1h40 e 2h e proporciona diversão para pessoas de todas as idades.

Leia também • Livro conta a história completa do cinema pernambucano ao longo de cem anos

Entre as atrações do Maximus, palhaços, acrobatas, números de ilusionismo, malabaristas e até um globo da morte com cinco motos em uma apresentação de tirar o fôlego.

O circo foi fundado há mais de 20 anos na cidade de Lobato, no Paraná. Toda a estrutura tem cerca de 42m². Ao todo, três unidades do Maximus percorrem o Brasil ao longo do ano.

Circo Maximus em Olinda (Foto: Circo Maximus/Divulgação)

Ingressos

Os ingressos podem ser adquiridos no site https://ingressocircomaximus.com.br/unidade3 ou na bilheteria do circo.

Os espetáculos estão marcados para de terça a sexta-feira, às 20h; e sábados, domingos e feriados, às 16h, 18h e 20h.

As entradas custam R$ 30 para o setor lateral (R$ 15 a meia); R$ 40 para o setor central (R$ 20 a meia); R$ 50 para o setor central premium (R$ 25 a meia); R$ 60 para o setor vip (R$ 30 a meia).

Têm direito à meia-entrada crianças de até 12 anos, estudante com comprovação; pessoas que possuem direito conforme a legislação da região do espetáculo (por exemplo, idosos).

Veja também

DOAÇÃO Roberto Carlos doará 100% da renda de seu show de Dia das Mães para as vítimas do RS