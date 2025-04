Prêmio Palhaço Cascudo: 6ª edição vai contemplar 30 artistas circenses de Pernambuco

A- A+

Pelo menos 30 artistas circenses serão contemplados pelo Prêmio Palhaço Cascudo, que lançou sua 6ª edição com inscrições abertas a partir do próximo dia 15 de abril e devem ser feitas na plataforma Mapa Cultural de Pernambuco.



O Prêmio, criado com o intuido de fortalecer a arte do circo, bem como propagar a produção de espetáculos e formação de novos talentos, foi lançado pelo Governo do Estado por meio da Secretaria de Cultura.



Na Convocatória, a previsão é de que R$ 150 mil sejam investidos em reconhecimento a artistas de circo de Pernambuco.





PREMIAÇÃO

Cada um dos 30 contemplados será premiado com o valor de R$ 5 mil.



A premiação está dividida nas seguintes categorias: circenses com idade abaixo dos 50 anos; circenses com trabalhos de formação, pesquisa, mapeamento, ação educativa, repasse do saber e do fazer na linguagem circense; profissionais da área técnica circense e mestres da arte do circo com idade acima de 50 anos.



Podem participar pessoas físicas maiores de 18 anos, que sejam pernambucanos natos ou agentes do Estado não natos, desde que comprovem atuação local há pelo menos um ano.



Atuação consecutiva em Pernambuco nos últimos três anos também integra requisito para participação.

Já pessoas jurídicas também estão aptas a participar, mas devem ser de direito privado e sem fins lucrativos.

SERVIÇO

6º Prêmio Palhaço Cascudo

Inscrições abertas a partir de 15 de abril até 15 de maio na plataforma Mapa Cultural de Pernambuco

Informações: @culturape



