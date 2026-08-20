"O Circo do Tirú" estreia em setembro no estacionamento do Shopping Guararapes

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Vai ter trapézio, malabares, acrobacias e humor. Mas, para além da tradição do circo, a cultura nordestina também ganha destaque sob a lona a partir de 17 de setembro no estacionamento do Shopping Guararapes em Piedade, Jaboatão dos Guararapes, com "O Circo do Tirú".



Na estreia, o universo criativo de Tirulipa apresenta ao público o espetáculo "Nordestinamente Brasileiro", com dança, música executada ao vivo e performances que prometem encantar a plateia

Conhecido como comediante, Tirulipa está à frente do circo junto a Karine Pissutti, que aposta no novo momento da Companhia Circense, com mais tecnologia e imersão.









"O que já encantava o público retorna ainda maior, convidando cada espectador a viver o Nordeste de uma forma nunca antes apresentada sob uma lona de circo", ressalta Pissutti, complementando que o espetáculo "Nordestinamente Brasileiro" foi concebido a partir do desejo de "transformar a riqueza cultural do nosso Nordeste em uma experiência capaz de emocionar pessoas de todas as idades".

PALCO 360º

Sem os tradicionais mastros centrais de ferro, o palco do Circo do Tirú será em formato de 360º, dando ao público uma visão absoluta do espetáculo.



Já a nova lona foi idealizada por Bruno Oliveira, que também está à frente dos figurinos do espetáculo. E a identidade visual é assinada por André Rodrigues, inspirada nas colchas e retalhos, bordados, rendas, cactos e xilogravuras da Região.

Em se tratando da cenografia, a criação é da Tribo da Arte, dirigida por Troy Oliver.

Além da estrutura, que inclui ainda 12 toneladas de som, luz, LED e efeitos especiais, o espetáculo leva para o palco cantores, bailarinos, palhaços e artistas circenses.



Vale destacar a trilha sonora, que vai embalar o público ao som de nomes como Chico César, Cordel do Fogo Encantado, Clara Nunes e Maria Bethânia, entre outros nomes.



SERVIÇO

"O Circo do Tirú" | Espetáculo Nordestinamente Brasileiro

Quandi: a partir de 17 de setembro

Onde: Estacionamento do Shopping Guararapes - Av. Barreto de Menezes, 800, Piedade

Ingressos a partir de R$ 40 no site Guiche Web

Informações: @circodotiru



Horários: quintas e sextas, 19h15 // sábados, 16h e 19h15 // domingos e feriados, 15h e 18h15

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