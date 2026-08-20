Qui, 20 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta20/08/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ESPETÁCULO CIRCENSE

"O Circo do Tirú" estreia em setembro no estacionamento do Shopping Guararapes

Espetáculos levam música, performances e apresentações tradicionais da arte circense

Reportar Erro
"O Circo do Tirú" estreia no próximo dia 17 de setembro no estacionamento do Shopping Guararapes"O Circo do Tirú" estreia no próximo dia 17 de setembro no estacionamento do Shopping Guararapes - Foto: Divulgação

Vai ter trapézio, malabares, acrobacias e humor. Mas, para além da tradição do circo, a cultura nordestina também ganha destaque sob a lona a partir de 17 de setembro no estacionamento do Shopping Guararapes em Piedade, Jaboatão dos Guararapes, com "O Circo do Tirú".

Na estreia, o universo criativo de Tirulipa apresenta ao público o espetáculo "Nordestinamente Brasileiro", com dança, música executada ao vivo e performances que prometem encantar a plateia

Conhecido como comediante, Tirulipa está à frente do circo junto a Karine Pissutti, que aposta no novo momento da Companhia Circense, com mais tecnologia e imersão.

 

Leia também

• Antes do sucesso, Laura Cardoso trabalhou em circo e chegou a desistir da carreira de atriz

• Mostra de Circo do Recife: 15ª edição celebra tradição e o futuro das artes do picadeiro



"O que já encantava o público retorna ainda maior, convidando cada espectador a viver o Nordeste de uma forma nunca antes apresentada sob uma lona de circo", ressalta Pissutti, complementando que o espetáculo "Nordestinamente Brasileiro" foi concebido a partir do desejo de "transformar a riqueza cultural do nosso Nordeste em uma experiência capaz de emocionar pessoas de todas as idades".

PALCO 360º
Sem os tradicionais mastros centrais de ferro, o palco do Circo do Tirú será em formato de 360º, dando ao público uma visão absoluta do espetáculo.

Já a nova lona foi idealizada por Bruno Oliveira, que também está à frente dos figurinos do espetáculo. E a identidade visual é assinada por André Rodrigues, inspirada nas colchas e retalhos, bordados, rendas, cactos e xilogravuras da Região.

Em se tratando da cenografia, a criação é da Tribo da Arte, dirigida por Troy Oliver.

Além da estrutura, que inclui ainda 12 toneladas de som, luz, LED e efeitos especiais, o espetáculo leva para o palco cantores, bailarinos, palhaços e artistas circenses.

Vale destacar a trilha sonora, que vai embalar o público ao som de nomes como Chico César, Cordel do Fogo Encantado, Clara Nunes e Maria Bethânia, entre outros nomes.

SERVIÇO
"O Circo do Tirú" | Espetáculo Nordestinamente Brasileiro
Quandi: a partir de 17 de setembro
Onde: Estacionamento do Shopping Guararapes - Av. Barreto de Menezes, 800, Piedade
Ingressos a partir de R$ 40 no site Guiche Web
Informações: @circodotiru

Horários: quintas e sextas, 19h15 // sábados, 16h e 19h15 // domingos e feriados, 15h e 18h15

 

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter